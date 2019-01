Video-Release zur Single "Der erste kleine Schritt" von Jonathan Zelter-Neues Album seit 18. Januar im Handel

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



. Zwischen jetzt und irgendwann liegt der erste kleine Schritt! Jonathan Zelter hat es 2014, nach seinem Abitur, einfach gewagt und alles auf die Musikkarte gesetzt. Über 10.000.000 Menschen haben die YouTube-Videos des Wahlmannheimers bereits gesehen und im WorldWideWeb findet man unzählige Cover-Versionen seiner Hit-Single Ein Teil von meinem Herzen. Bei Hochzeiten steht das Lied inzwischen auf einer Ebene mit Herbert Grönemeyers "Halt mich" oder Reinhard Meys „Sommermorgen“ (Rhein-Neckar-Zeitung). Auch aus den PopConservativeRadiocharts ist der moderne Liedermacher nicht mehr wegzudenken. Der 24-jährige Sänger setzt auf handgemachte, authentische, deutschsprachige Musik - und überzeugt bei seinen Konzerten mit Hingabe, Humor und Herz. Live haben sich seine beiden Alben Sei immer du selbst und Von Mannheim bis New York auf den Bühnen der Clubs, Konzerthallen und Festivals innerhalb kürzester Zeit bewährt. "Wenn ich mit meiner Band unterwegs bin, ist das jedesmal ein bisschen wie eine Klassenfahrt - eine Reise mit meinen besten Freunden. Wir freuen uns schon sehr auf das Jahr, das vor uns liegt!“ Mit seinem Band-Buddy Alex und der Gitarre im Handgepäck setzte er seinen Album-Titel Von Mannheim bis New York spontan in die Tat um und flog kurzentschlossen nach New York. Sein Weg führte ihn zu seiner besten Freundin, für die er den Titel-Track schrieb. Auf den Straßen von New York hat er dann schon mal in die Saiten gegriffen … man wird doch noch träumen dürfen! Nach der erfolgreichen Konzertreihe zu seinem zweiten Album Von Mannheim bis New York geht Jonathan Zelter mit Band 2019 in die Verlängerung und hat auf seiner Reise besondere Zugaben im Gepäck: Neue bisher unveröffentlichte Songs.JONATHAN ZELTER IM TV28.01./ 29.01./ 30.01./ 31.01. / 04.02.19 // ARD - VERRÜCKT NACH MEER