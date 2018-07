Various Artists ’’Tomorrowland 2018: The Story OF planaxis’’ 3 CD-Set & DOWNLOAD: OUT 20.07.2018 - Die offizielle Compilation zum „Besten Festival der Welt“

Das jährlich in Belgien stattfindende „Tomorrowland“ Open Air Dance-Festival wurde schon mehrfach zum „Besten Festival der Welt“ gekürt. Und auch im vierzehnten Jahr seit Bestehen der heute schon legendären Veranstaltung wird wieder eine spektakuläre Party der Superlative mit den weltweit größten Top-DJs zelebriert. Das Event findet auch dieses Jahr wieder an zwei Wochenenden vom 20.07. – 22.07. und vom 27.07. – 29.07.2018 statt.



Nach dem phänomenalen Erfolg der festivalbegleitenden Compilations in den letzten Jahren – sie gehörten jeweils zu den meist verkauften Compilations in den Jahrescharts – wird es natürlich auch in diesem Jahr wieder ein fettes 3 CD-Set in Form eines Deluxe Mediabooks mit 40-seitigem Fotobuch geben. Für den „Tomorrowland 2018: The Story Of Planaxis“ Soundtrack haben die internationalen Top-DJs Armin van Buuren, Axwell, Dimitri Vegas & Like Mike und Lost Frequencies exklusive Mixe beigesteuert. Auf CD3 gibt es außerdem einen Special Tomorrowland 2018 DJ-Mix. Bei diesem Line-Up bleiben keine Wünsche offen und das „Tomorrowland“-Feeling ist garantiert.Einen musikalischen Vorgeschmack in Form eines MINIMIXES gibt‘s hier:V.A. – “Tomorrowland 2018: The Story of Planaxis“Label: Kontor RecordsVÖ: 20.07.2018Art-Nr.: 1020000KONFormat: 3CD-Set & DownloadTracklist:CD1:MIXED BY ARMIN VAN BUUREN01. Tomorrowland - Intro Armin van Buuren02. Armin van Buuren vs Shapov - The Last Dancer03. Mark Sixma - Sinfonia04. Andrew Rayel & Graham Bell - Tambores05. Armin van Buuren feat. Conrad Sewell - Sex, Love & Water (Mark Sixma Remix)06. Vigel vs Cosmo & Skoro - Drums07. Armin van Buuren feat. James Newman - Therapy (Leo Reyes Remix)08A Loud Luxury feat. Brando - Body08B Exis - The Count08C Luke Bond - U09. Armin van Buuren vs Alexander Popov - Popcorn10. Dash Berlin feat. Bo Bruce - Coming Home (STANDERWICK Remix)11. Armin van Buuren - Blah Blah BlahMIXED BY AXWELL12. Tomorrowland - Intro Axwell13. Pauls Paris feat. Moses York - Make Your Mind Up (Axwell & NEW_ID Remode)14A Antoine Delvig & Felicity - Jack That Body - Jack That Body14B Jack Wins feat. Caitlyn Scarlett - Freewheelin’15. D.O.D - Sixes16. Will K & Jebu - Boomshaka17. Magnificence & Steff da Campo - Out Of My Mind18. Magnificence & Seth Hills - Fire19. Magnificence - Cobra20. D.O.D - Glow21. Tom Staar feat. Matt Hope - Come Together22. Klahr - Live It OutCD2:MIXED BY DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE01. Tomorrowland - Intro Dimitri Vegas & Like Mike02. Dimitri Vegas & Like Mike - Reflections03. Dimitri Vegas & Like Mike vs Nicky Romero - Here We Go04. Wolfpack & Futuristic Polar Bears - Derb05. Quintino - Brasil Connect06. Dimitri Vegas & Like Mike vs Quintino - Patser Bounce07. MATTN & Futuristic Polar Bears & Olly James - Throne08. Dimitri Vegas & Like Mike vs Hardwell - ID09. Dimitri Vegas & Like Mike vs W&W - Crowd Control10. Dimitri Vegas & Like Mike vs Vini Vici & Cherrymoon Trax - The House Of House11. Dimitri Vegas & Like Mike - Welcome To Jurassic World12. Dimitri Vegas & Like Mike vs Bassjackers - The Jungle13. Dimitri Vegas & Like Mike vs Julian Banks & Bassjackers feat. Snoop Dogg - Bounce14. Dimitri Vegas & Like Mike feat. Gucci Mane - All I Need15. Dimitri Vegas & Like Mike feat. Gucci Mane - All I Need (Dimitri Vegas & Like Mike x Bassjackers VIP Mix)16. Dimitri Vegas & Like Mike feat. Wiz Khalifa - When I Grow Up17. Dimitri Vegas & Like Mike feat. Wiz Khalifa - When I Grow Up (Dimitri Vegas & Like Mike x Brennan Heart VIP Mix)MIXED BY LOST FREQUENCIES18. Tomorrowland - Intro Lost Frequencies19. Lost Frequencies - Before Today20. Lost Frequencies & Zonderling - Crazy (Mr. Belt & Wezol Remix)21. Mercer feat. Ron Carroll - Satisfy22. Claptone feat. Nathan Nicholson - Under The Moon23. Lost Frequencies feat. Janieck Devy - Reality (Deluxe Mix)24. Lost Frequencies feat. James Blunt - Melody (MÖWE Remix)25. Two Pauz - My Mind (Woodpoz)26. Girls In Hawaii - Guinea Pig (Lost Frequencies Remix)CD3:TOMORROWLAND MIX 201801. Volen Sentir - Heimarmene02. Amonita - Paradise Bird03. Amari & Nico Morano feat. Jinadu - Desire04. Blond:ish - EEYAAA05. Bona Fide - Prosto06. Mees Salomé - Ya Amar07. 16 Bit Lolitas - Deep In My Soul08. Guy J - Airborne09. Mambo Brothers - Sundogs10. Butch - Countach (Kölsch Remix)11. Steve Slight - Resurrection12. Patrice Bäumel - The Hatchet13. Bicep - Opal (Four Tet Remix)14. Energy 52 - Café Del Mar (Tale Of Us Remix)