VARIOUS ARTISTS – KONTOR TOP OF THE CLUBS VOL. 82 DEUTSCHLANDS #1 DANCE-COMPILATION

Auf der Volume 82 finden sich die 69 aktuellsten und angesagtesten Club-Hits, abgemischt in drei exklusiven DJ-Mixen von Jerome, VIZE und Markus Gardeweg. Auf einer vierten Bonus-CD gibt’s außerdem 23 ausgewählte Tracks von CD 1-3, ungemixt und in voller Spiellänge! Das Ergebnis ist „upfront“ Club Sound, den es so auf keiner anderen Compilation zu hören gibt!Eine limitierte Edition hält außerdem einen Kontor Wasserball für alle Fans bereit!01. Mark Ronson feat. Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart (Martin Solveig Remix)02. Lost Frequencies feat. Flynn - Recognise03. Gaullin - Moonlight04. Jerome - Light05. Armin van Buuren - Turn It Up06. Harris & Ford feat. Finch Asozial - Freitag, Samstag07. Neptunica - Miss Liberty08. Afrojack feat. Rae Sremmurd & Stanaj - Sober09. le Shuuk - Gold Baby10. Robin Schulz feat. Erika Sirola - Speechless (Lucas & Steve Remix)11. David Guetta, Brooks & Loote - Better When You’re Gone12. Hardwell & Mike Williams - I’m Not Sorry13. Sunnery James & Ryan Marciano x Bruno Martini feat. Mayra - Shameless14. Loud Luxury feat. brando, Pitbull & Nicky Jam - Body On My15. The Prince Karma - Later Bitches (Benny Benassi vs. MazZz & Constantin Remix)16. R.I.O. & Madcon - Shine On (Calvo Remix)17. Smash feat. Tyler James Bellinger - Mama Said18. M-22 - White Lies19. Federico Scavo - Blow It20. Yan Kings & Matt Petrone feat. Pitbull - El Mariachi21. Topo La Maskara & MC Fioti - Panda Pon22. Mila - Herzlos23. Scooter & Xillions - Rave Teacher (Somebody Like Me)CD2: Mixed by VIZE01. VIZE feat. Laniia - Stars02. Calvin Harris, Rag'n'Bone Man - Giant03. Milk For Two - Tonight (VIZE Remix)04. Sacré Coeur feat. Lexx - Paris j’adore05. R3HAB - BAD!06. Keanu Silva & Don Diablo - King Of My Castle (Don Diablo Edit)07. Drenchill feat. Indiiana - Hey Hey (VIZE Remix)08. Niels van Gogh - Pulverturm (Tiësto’s Big Room Remix)09. Carrillo - Everybody Dance Now (Plastik Funk Edit)10. HUGEL feat. Amber Van Day - WTF (Tujamo Remix)11. Alle Farben & ILIRA - Fading (Nick Martin Remix)12. VIZE - Glad You Came (Jesse Bloch Remix)13. Zonderling feat. Andreas Moss - I Do14. Calmani & Grey - With Every Heartbeat15. Joe Stone - Bug A Boo16. Oliver Heldens feat. Shungudzo - Fire In My Soul (Tom Staar Remix)17. Domastic - Wait For Me (MOTi Edit)18. Fatboy Slim - Gangster Trippin’ (Sultan & Shepard Remix)19. DJ Antoine feat. Eric Zayne & Jimmi The Dealer - Loved Me Once (Thomas Gold Remix)20. Golden Toys - Don’t Worry21. Mike Candys - Like That22. Sunset City feat. Samantha Jade - Forget It All (VIZE & Mabe Remix)23. Throttle - Like ThisCD3: Mixed by Markus Gardeweg01. EDX & Amba Shepherd - Off The Grid02. Elderbrook - Old Friend03. Jax Jones And Years & Years - Play (Purple Disco Machine Remix)04. Tom Novy - I.O.U.05. Beachbag - Set It Off06. Odd Mob - All Of Your Heart07. Nick Martin feat. Brigetta - Like You Do08. ELXS1R - My Dream (Smash Remix)09. Cloonee - Be Good To Me10. OFFAIAH - Push Pull11. Zack Martino & Dyson - Mood12. Ege Balkiz - Stars13. RÜFÜS DU SOL - Treat You Better (Purple Disco Machine Remix)14. Hagen Feetly - Not The One15. Sans Souci - My Neck My Back16. Koni, Tom Bailey & Ane - Don’t Let Me Go17. Tom Wax & Strobe - You Make Me18. Bob Sinclar vs. The Supermen Lovers feat. Robbie Williams - Romantico Starlight19. Mark Knight & Danny Howard - You Can Do It Baby20. Sllash & Doppe - Predator21. Maxim Lany - Renaissance22. Duke Dumont feat. Shaun Ross - Red Light Green Light23. Joris Voorn - GenovaCD4: Full Length Versions01. Armin van Buuren - Turn It Up02. VIZE feat. Laniia - Stars03. Lost Frequencies feat. Flynn - Recognise04. Hardwell & Mike Williams - I’m Not Sorry05. The Prince Karma - Later Bitches (Benny Benassi vs. MazZz & Constantin Remix)06. Afrojack feat. Rae Sremmurd & Stanaj - Sober07. Loud Luxury feat. brando, Pitbull & Nicky Jam - Body On My08. EDX & Amba Shepherd - Off The Grid09. R.I.O. & Madcon - Shine On (Calvo Remix)10. Koni, Tom Bailey & Ane - Don’t Let Me Go11. Bob Sinclar vs. The Supermen Lovers feat. Robbie Williams - Romantico Starlight12. Jerome - Light13. Smash feat. Tyler James Bellinger - Mama Said14. le Shuuk - Gold Baby15. Federico Scavo - Blow It16. Harris & Ford feat. Finch Asozial - Freitag, Samstag17. Milk For Two - Tonight (VIZE Remix)18. Sacré Coeur feat. Lexx - Paris j’adore19. Mila - Herzlos20. Calmani & Grey - With Every Heartbeat21. Yan Kings & Matt Petrone feat. Pitbull - El Mariachi22. Ege Balkiz - Stars23. Neptunica - Miss Liberty