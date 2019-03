VARIOUS ARTISTS ’’KONTOR TOP OF THE CLUBS – ELECTRIC 80s’’-Ab 15.3.2019 im Handel

TracklistDisc 101. Heaven 17 - Temptation02. Bronski Beat - Smalltown Boy03. New Order - Blue Monday04. Dead Or Alive - You Spin Me Round (Like a Record)05. ABC - The Look Of Love06. Soft Cell - Tainted Love07. Corey Hart - Sunglasses At Night08. Talk Talk - It’s My Life09. The Human League - Don’t You Want Me10. King - Love & Pride11.Visage - Fade To Grey12. M/A/R/R/S - Pump Up The Volume13. Anne Clark - Sleeper In Metropolis14. Harold Faltermeyer - Axel F (From ’’Beverly Hills Cop’’)15. Yello - The Race16. Frankie Goes To Hollywood - Relax17. Simple Minds - Don’t You (Forget About Me)18. Fine Young Cannibals - She Drives Me Crazy19. Alphaville - Big In Japan20. Men Without Hats - The Safety Dance21. Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The WorldDisc 201. My Mine - Hypnotic Tango02. Shannon - Let The Music Play03. Salt-N-Pepa - Push It04. Herbie Hancock - Rock It05. Freeez - I.O.U.06. Fox The Fox - Precious Little Diamond07. Fun Fun - Happy Station08. Miquel Brown - So Many Men, So Little Time09. Patrick Cowley feat. Sylvester - Do You Wanna Funk10. Evelyn Thomas - High Energy11. Lime - Angel Eyes12. Hot Streak - Body Work13. Vicious Pink - 8:15 To Nowhere / Great Balls Of Fire14. Divine - Native Love (Step By Step)15. C.O.D. - In The Bottle16. Pet Shop Boys - West End Girls (Original Bobby Orlando Single Mix)17. Ivan - Fotonovela18. Kano - Another Life19. René & Angela - I’ll Be Good20. Nu Shooz - I Can’t Wait21. Joyce Sims - Come Into My LifeDisc 301. Coldcut feat. Lisa Stansfield - People Hold On02. Ten City - That’s The Way Love Is03. Kym Mazelle & Robert Howard - Wait04. Taylor Dayne - Tell It to My Heart05. Whitney Houston - Love Will Save the Day06. Chaka Khan - I Feel For You07. D Train - You’re The One For Me08. The Flirts - Passion09. Colonel Abrams - Trapped10. Chemise - She Can’t Love You11. Phase II - Reachin (Brotherhood Mix)12. Sterling Void feat. Paris Brightledge - It’s Alright13. Will Downing - A Love Supreme14. Joe Smooth - Promised Land15. Womack & Womack - Teardrops16. Inner City - Big Fun17. Technotronic feat. Felly - Pump Up The Jam18. Jungle Brothers - I’ll House You19. S’Express - Theme from S’Express20. Raze - Break 4 Love21. Rob Base & DJ EZ Rock - It Takes Two22. Sheila E. - A Love Bizarre