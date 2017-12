Various Artists "Kontor sunset chill 2018 – winter edition" 60 Tracks | Fast 4 STUNDEN feinster Deep House & Chill Sound 3 CD-Set / DOWNLOAD: OUT 01.12.2017!

Tracklist:CD101. Bicep - Glue02. Guy Gerber & Deniz Kurtel - Here Comes The Rain03. Facundo Mohrr and Valdovinos - Trust04. Martin Waslewski - Gemina05. Mat.Joe - Airplane Mode06. Yotto - Wilderness Girl07. Amtrac - Homebound08. Sans Souci - Twin Lakes09. Eelke Kleijn - De Orde Van De Nacht10. Just Her - Follow You Down (Oliver Schories Remix)11. Robert Qoe - Choral Droplet12. Marsh - Clarion13. Kölsch - Grey14. Dee Montero - Halcyon15. Boris Dlugosch & Cassara - Traveller16. Kidnap Kid - Where the Sea Swings In Like An Iron Gate17. Serge Devant feat. Damiano & Camille Safiya - Thinking Of You (Serge Devant's Floor Cut)18. Habischman - Closure19. EDX - We Can’t Give Up20. Thomas Jack & RY X - Shortline (Thomas Jack Remix)CD201. Ry X - Beacon (Joris Voorn Remix)02. Tim Andresen - Let It Go (BiG AL Remix)03. Nora En Pure - Tears in Your Eyes04. Be Svendsen - Twilight In Tankwa05. Bebetta & Cioz - Cow Kau06. Hagen Feetly - Spanish Hustler07. Kaz James - Trip The Light08. Hosini - Lucid Dreams (GHIZ Retouch)09. Armen Miran - For Eternity (Love Over Entropy Remix)10. El Mundo - Ajuy11. Hraach - Hidden Dimension (Kora Remix)12. Tycho - Division (Heathered Pearls Remix)13. Ryan Davis & LMNSKT - Hadron (Aparde Remix)14. Modd - Vtown15. Lovebirds - Dove Sei16. Kiasmos - Blurred17. 16 Bit Lolitas - Cipher18. Tontario - Late19. Christian Löffler - Youth (Aparde Remix)20. Blank & Jones - The Very EndCD3 The Essential Chill Collection01. Nora En Pure - Come With Me02. Sultan + Shepard feat. Nadia Ali & IRO - Almost Home03. Lexer feat. Fran - Eagle Eye04. Sebastien - Sunday Morning05. Road Kahan - Blue Velvet06. Tom Novy feat. Amadeas - Dancing In The Sun07. Jan Blomqvist feat. The Bianca Story - Dancing People Are Never Wrong08. Nalin & Kane - Beachball (Andry Meets Schalli @ Monkey Island Remix)09. Deepend feat. Phable - Turn It Back10. Chris Malinchak - So Good to Me11. Robosonic feat. STAG - WURD (CamelPhat Extended Remix)12. AmPm feat. Michael Kaneko - Best Part Of Us13. Saltbread feat. Jakub Ondra - Wild Heartbeat14. Achtabahn feat. Matt Andersen - Ain't No Sunshine15. Tom Gregory - Run To You16. Pablo Nouvelle feat. Favela - I Want For Nothing17. On An On - Drifting (RAC Remix)18. Saje - Lost Tonight19. Lost Frequencies - Are You With Me (Harold van Lennep Piano Edit)20. ATB - Trilogy