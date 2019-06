VARIOUS ARTISTS – KONTOR FESTIVAL SOUNDS 2019 – THE OPENING SEASON-Veröffentlichung am 14.6.

KONTOR FESTIVAL SOUNDS 2019 – THE OPENING SEASON enthält alle Hymnen der diesjährigen Festival Saison in den derzeit angesagtesten Genres EDM, Future House, Trance/Psy-Trance und Hardstyle. 3CDs, vollgepackt mit den Hits der weltweit größten DJs, u.a.: Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Steve Aoki, Timmy Trumpet, The Chainsmokers, Don Diablo, Oliver Heldens, Afrojack, W&W, Vini Vici, Headhunterz und vielen mehr.CD101. Martin Garrix Matisse & Sadko feat. Alex Aris - Mistaken02. W&W x Blasterjaxx - Let The Music Take Control03. Armin van Buuren - Turn It Up04. Harris & Ford feat. Finch Asozial - Freitag, Samstag05. Hardwell feat. Trevor Guthrie - Summer Air06. Joana Plankl feat. Lost Taste - No End07. Chuckie x Tom Enzy - Face Down08. MAD M.A.C. & Flaremode - Madagascar09. Sidney Samson, X-Tof & Bowman feat. Mr. Pig & Zafra Negra - Bomba Latina10. Wolfpack & Tony Junior - Unleash The Beast11. Vini Vici & Reality Test feat. Shanti People - Karma12. Timmy Trumpet - Oracle (TNT Remix)13. Dimitri Vegas & Like Mike & Era Istrefi - Selfish (DVLM & Brennan Heart VIP Remix)14. ANGEMI & Shei - Atlantis15. le Shuuk & Dr. Rude feat. Jesse Lyons - Rise16. Max David – Breaking Free (Ti-Mo Remix)17. Headhunterz - Oxygen18. Ti-Mo - Stay (Da Tweekaz Remix)19. Wildstylez & D-Block & S-te-Fan - Wolves Cry20. Noisecontrollers & Devin Wild - The Time Has Come21. Jebroer, DJ Paul Elstak & Dr Phunk - SoldaatCD201. Tiësto & Mesto - Can't Get Enough02. Loud Luxury x anders - Love No More (BROHUG Remix)03. Steve Aoki & Alok - Do It Again04. Don Diablo and CID - Fever05. Armin van Buuren x Lucas & Steve feat. Josh Cumbee - Don't Give Up On Me06. Nicky Romero & David Guetta Ring The Alarm (Stadiumx Remix)07. Lost Frequencies feat. Flynn - Recognise (Kryder Remix)08. The Chainsmokers feat. Kelsea Ballerini - This Feeling (Afrojack & Disto Remix)09. Yellow Claw - Danger Days10. Neptunica - Workout Bitch!11. Sevenn - Lollipop12. Mike Candys - Like That13. Drenchill feat. Indiiana - Freed From Desire (DNF Remix)14. Jewelz & Sparks - Bring It Up (Afrojack x Sunnery James & Ryan Marciano Edit)15. Oliver Heldens feat. Shungudzo - Fire in My Soul (Tom Staar Remix)16. Firebeatz - Amsterdam17. Main Circus - Rock The Drum18. D-Wayne - Bring That Boom19. Cat Dealers & Beowülf – Infinity20. Calmani & Grey - With Every Heartbeat21. Mr. Belt & Wezol - Mind ControlCD301. Calvin Harris & Sam Smith - Promises (David Guetta Remix)02. W&W x Maurice West - Matrix03. Above & Beyond vs Armin van Buuren - Show Me Love04. ATB & Markus Schulz - Heartbeat (Festival Mix)05. Mark Sixma - X06. Planet Perfecto Knights - ResuRection (Maurice West Remix)07. Will Sparks x Danny Avila - Fat Beat08. Andrew Rayel - Originem09. D'Angello & Francis & Le Shuuk - Raveheart (Jaxx & Vega Edit)10. Neelix - Cherokee (Omiki Remix)11. Dave202 - Nebula12. Leandro Da Silva & Kanu - Salazar13. ARTY - Avalanche14. MATTN, Klaas & Roland Clark - Children15. Atisha - Strings of Kashi16. Dash Berlin feat. Jonathan Mendelsohn - Locked Out Of Heaven17. Exis - Ascension In D Minor18. We Do Voodoo - You Gotta Say Yes To Another Excess19. Major7 feat. David Trindade - Superman20. Jaxx & Vega & SEEQ - Soundcontrol21. Gareth Emery & Ashley Wallbridge - Amber Sun