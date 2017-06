Various Artists HELENE BEACH FESTIVAL 2017-Ab 30. Juni im Handel

40 TRACKS | 2 EXKLUSIVE DJ MIXEMIT HITS VON ALLE FARBEN, GESTÖRT ABER GEIL, LEXER, MAREK HEMMANN, KLAUDIA GAWLAS, PRETTY PINK U.V.M.2CD & DOWNLOAD | OUT 30/06/2017Das ist Sommer, Sonne, Strand. Das ist Vielfalt und Genremix. Das ist Camping in der Natur. Schattiger Hochwald aus märkischen Kiefern. Direkt am Festivalgelände. Das ist Helene Beach - das Urlaubsfestival, nur 1h entfernt von Berlin!Auf den Bühnen legen Acts wie Gestört aber GeiL, The Reason Y, Pretty Pink, Jerome Neptunica, Julian Wassermann, Hanne & Lore, Markus Gardeweg, DIA Plattenpussys, u.v.m. auf.Passend zum Festival erscheint knapp einen Monat im Voraus die offizielle Compilation. Darauf zu finden sind 40 aktuelle Hits aus Tech- und Deephouse und obendrein 2 exklusive DJ Mixe. Kurzum: Ein Must-Have zur Einstimmung für jeden Besucher des Helene Beach Festivals 2017.TRACKLISTINGCD 1 - ELECTRO BEACH01 Lexer & Paji – Floating Walk02 Format:B – Not Enufff03 Marek Hemmann – Joker04 Hanne & Lore – What If05 Gregor Tresher – The Focus Shift06 Klaudia Gawlas & Linus Quick – Springbreak07 Jan Blomqvist – Stories Over (Villette Mix)08 Eelke Kleijn – The Terminal (Sebastien Leger Remix)09 Harry Romero feat. Robert Owens – Back (Kölsch Remix)10 Enrico Sangiuliano – Moon Rocks11 Paale – Dasos (Mirco Niemeier Mix)12 Britta Arnold & Unders – Natural Striptease13 The Reason Y – Whisper (Nick Curly Remix)14 Julian Wassermann – Aurea15 Bebetta – Herr Kapellmeister (René Bourgeouis Remix)16 Mike La Funk – Going On17 Just-Joelle – XOXO18 Ask:Me & Bedrud – After Work19 Siwell – Raw Connections20 Alessandro Diga – Aurora BorealisCD 2 - SONNENTANZ01 Alle Farben feat. Lahos – Far Green02 Gestört aber GeiL feat. Voyce – Millionen Farben03 Lost Frequencies feat. Axel Ehnström – All Or Nothing (Bolier Remix)04 EDX – Feel The Rush05 Nora En Pure – Waves06 Stereo Express & Thomas Lizzara – Waterside07 DIA Plattenpussys – Talk About08 Salt Ashes – Save It (AirDice Remix)09 Pretty Pink feat. Mick Fousé – Your Love10 Blondee & Marc Werner feat. Fabienne Rothe – After All11 BEN DJ – Thinkin‘ Bout You (Vijay & Sofia Remix)12 Nalin & Kane – Beachball (Sebastien Remix)13 Der HouseKaspeR – You & I14 Kyle Watson & Popartlive – Sink Deep (Nora En Pure Mix)15 Calippo – Alive16 Tom Wax & Strobe – Bring Sally Up17 Wielki – Empire18 Fedde le Grand – Dancing Together19 Jerome feat. Megan Vice – All About Tonight20 Tiësto – Ten Seconds Before Sunrise (Moska Remix