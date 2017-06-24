Various Artists – Airbeat one 2017 DER SOUNDTRACK zum dance festival

2017 entführt das Airbeat-One Festival die Besucher auf eine außergewöhnliche Reise in die USA.
Zum Einstimmen auf das Festival veröffentlicht Kontor Records die offizielle Airbeat One 2017 Compilation zum ersten Mal auf drei CDs mit geballten 60 Tracks in the Mix. Das CD-Package liefert den Sound und die Acts der Airbeat One 2017. CD1 wartet mit dem Mainstage Mix im EDM-Sound auf, während sich CD2 mit dem Terminal Mix im Deep House präsentiert. Neu dabei ist der Psytrance Mix!
Die Airbeat One 2017 Compilation enthält alle Hymnen der bisherigen Festivalsaison und ist ein Muss für jeden Festivalfan, egal ob er dieses Jahr live in Neustadt-Glewe dabei ist oder nicht!
Tracklist:
CD1
MAINSTAGE MIX
01. AIRBEAT INC FEAT. PEARL ANDERSSON - WON'T COME DOWN (AIRBEAT ONE ANTHEM 2017)
02. GALANTIS - RICH BOY (QUINTINO REMIX)
03. TUJAMO - MAKE U LOVE ME
04. NERVO & SAVI FEAT. LAUREN BENNETT - FOREVER OR NOTHING (ROBBIE RIVERA REMIX)
05. BASSJACKERS VS D'ANGELLO & FRANCIS - ALL ABOARD (DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE EDIT)
06. MARTIN GARRIX & DUA LIPA - SCARED TO BE LONELY (BROOKS REMIX)
07. THE CHAINSMOKERS FEAT. XYLØ - SETTING FIRES (BLASTERJAXX REMIX)
08. W&W - PUT EM UP
09. JULIAN JORDAN - SAINT
10. SHOWTEK & BROOKS FEAT. NATALIE MAJOR - ON OUR OWN
11. WOLFPACK & DIEGO MIRANDA - POINT BREAK
12. DIMARO - MYSTERY
13. SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO FEAT. CLARA MAE - THE ONE THAT GOT AWAY (ZAK MARTINO REMIX)
14. DON DIABLO & MARNIK - CHILDREN OF A MIRACLE (DON DIABLO VIP MIX)
15. TIËSTO - TEN SECONDS BEFORE SUNRISE (MOSKA REMIX)
16. FEDDE LE GRAND - DANCING TOGETHER
17. BASS MODULATORS - LET IT MOVE YA
18. HARDWELL FEAT. CHRIS JONES - YOUNG AGAIN (DR PHUNK REMIX)
19. DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VS DIPLO - HEY BABY (FEAT. DEB'S DAUGHTER) (COONE REMIX)
20. YELLOW CLAW FEAT. YADE LAUREN - INVITATION (DANTE KLEIN REMIX)
CD2
TERMINAL MIX
01. ALLE FARBEN FEAT. LAHOS - FAR GREEN
02. SAM FELDT & HOOK N SLING - OPEN YOUR EYES
03. GESTÖRT ABER GEIL FEAT. VOYCE - MILLIONEN FARBEN
04. EDX - ALL I KNOW
05. MARTIN SOLVEIG FEAT. INA WROLDSEN - PLACES (KLARDUST REMIX)
06. LOST FREQUENCIES FEAT. AXEL EHNSTRÖM - ALL OR NOTHING (SEIZO REMIX)
07. PRETTY PINK FEAT. MICK FOUSÉ - YOUR LOVE
08. NORA EN PURE - MAKE ME LOVE YOU
09. DER HOUSEKASPER - YOU & I
10. ARSTON - FOOLS
11. LIKA MORGAN - FEEL THE SAME (EDX DUBAI SKYLINE REMIX)
12. PLATINUM DOUG - MOVE ON
13. CEDRIC GERVAIS FEAT. DIGITAL FARM ANIMALS & DALLAS AUSTIN - TOUCH THE SKY
14. TOM WAX & STROBE - BRING SALLY UP
15. LEXER & PAJI - FLOATING WALK
16. EELKE KLEIJN - THE TERMINAL
17. CROATIA SQUAD - MAKE YOU HUSTLE
18. SALT ASHES - SAVE IT (AIRDICE REMIX)
19. THOMAS GOLD FEAT. JILLIAN EDWARDS - MAGIC
20. FELIX JAEHN FEAT. THALLIE ANN SEENYEN - DANCE WITH ME (SEBASTIEN REMIX)
CD3
PSYTRANCE MIX
01. NEELIX - 1000 STERNE
02. ACE VENTURA & ASTRIX - PRANAVA (RANJI & MIND SPIN REMIX)
03. ARMIN VAN BUUREN VS VINI VICI FEAT. HILIGHT TRIBE - GREAT SPIRIT
04. FREEDOM FIGHTERS - CLOCKWORK
05. EXIS - MANTRA
06. COMING SOON - HOLLYWEED
07. NALIN & KANE - BEACHBALL (SAGI ABITBUL REMIX)
08. YAHEL - SURROUNDED
09. OMIKI, PLANET 6 FEAT. ANKIT SHARDA - KRISHNA
10. REVOLUTION 9 & AMARA - SCOLOPENDRA
11. MARMION - SCHÖNEBERG (SEAN TYAS REMIX)
12. RATTY - SUNRISE (INDECENT NOISE'S DREAMSTATE REMIX)
13. SEAN TYAS - MATTER OF TIME
14. CHEMICAL CONTENT - SPIRITUAL PLANE
15. SIMON PATTERSON - SMACK (WAIO REMIX)
16. KRIESS GUYTE - TRIBALISM
17. THE GARDENER & THE TREE - WATERFALL (NEELIX REMIX)
18. ILAI - BREAKFAST WITH TIFFANY
19. KULARIS - INSIDE
20. SAGI ABITBUL - MARIKO