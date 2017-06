Various Artists – Airbeat one 2017 DER SOUNDTRACK zum dance festival 60 Tracks | 3 Mixe Mainstage Mix | Terminal Mix | Psytrance Mix-Ab 23. Juni im Handel

2017 entführt das Airbeat-One Festival die Besucher auf eine außergewöhnliche Reise in die USA.Zum Einstimmen auf das Festival veröffentlicht Kontor Records die offizielle Airbeat One 2017 Compilation zum ersten Mal auf drei CDs mit geballten 60 Tracks in the Mix. Das CD-Package liefert den Sound und die Acts der Airbeat One 2017. CD1 wartet mit dem Mainstage Mix im EDM-Sound auf, während sich CD2 mit dem Terminal Mix im Deep House präsentiert. Neu dabei ist der Psytrance Mix!Die Airbeat One 2017 Compilation enthält alle Hymnen der bisherigen Festivalsaison und ist ein Muss für jeden Festivalfan, egal ob er dieses Jahr live in Neustadt-Glewe dabei ist oder nicht!Tracklist:CD1MAINSTAGE MIX01. AIRBEAT INC FEAT. PEARL ANDERSSON - WON'T COME DOWN (AIRBEAT ONE ANTHEM 2017)02. GALANTIS - RICH BOY (QUINTINO REMIX)03. TUJAMO - MAKE U LOVE ME04. NERVO & SAVI FEAT. LAUREN BENNETT - FOREVER OR NOTHING (ROBBIE RIVERA REMIX)05. BASSJACKERS VS D'ANGELLO & FRANCIS - ALL ABOARD (DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE EDIT)06. MARTIN GARRIX & DUA LIPA - SCARED TO BE LONELY (BROOKS REMIX)07. THE CHAINSMOKERS FEAT. XYLØ - SETTING FIRES (BLASTERJAXX REMIX)08. W&W - PUT EM UP09. JULIAN JORDAN - SAINT10. SHOWTEK & BROOKS FEAT. NATALIE MAJOR - ON OUR OWN11. WOLFPACK & DIEGO MIRANDA - POINT BREAK12. DIMARO - MYSTERY13. SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO FEAT. CLARA MAE - THE ONE THAT GOT AWAY (ZAK MARTINO REMIX)14. DON DIABLO & MARNIK - CHILDREN OF A MIRACLE (DON DIABLO VIP MIX)15. TIËSTO - TEN SECONDS BEFORE SUNRISE (MOSKA REMIX)16. FEDDE LE GRAND - DANCING TOGETHER17. BASS MODULATORS - LET IT MOVE YA18. HARDWELL FEAT. CHRIS JONES - YOUNG AGAIN (DR PHUNK REMIX)19. DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VS DIPLO - HEY BABY (FEAT. DEB'S DAUGHTER) (COONE REMIX)20. YELLOW CLAW FEAT. YADE LAUREN - INVITATION (DANTE KLEIN REMIX)CD2TERMINAL MIX01. ALLE FARBEN FEAT. LAHOS - FAR GREEN02. SAM FELDT & HOOK N SLING - OPEN YOUR EYES03. GESTÖRT ABER GEIL FEAT. VOYCE - MILLIONEN FARBEN04. EDX - ALL I KNOW05. MARTIN SOLVEIG FEAT. INA WROLDSEN - PLACES (KLARDUST REMIX)06. LOST FREQUENCIES FEAT. AXEL EHNSTRÖM - ALL OR NOTHING (SEIZO REMIX)07. PRETTY PINK FEAT. MICK FOUSÉ - YOUR LOVE08. NORA EN PURE - MAKE ME LOVE YOU09. DER HOUSEKASPER - YOU & I10. ARSTON - FOOLS11. LIKA MORGAN - FEEL THE SAME (EDX DUBAI SKYLINE REMIX)12. PLATINUM DOUG - MOVE ON13. CEDRIC GERVAIS FEAT. DIGITAL FARM ANIMALS & DALLAS AUSTIN - TOUCH THE SKY14. TOM WAX & STROBE - BRING SALLY UP15. LEXER & PAJI - FLOATING WALK16. EELKE KLEIJN - THE TERMINAL17. CROATIA SQUAD - MAKE YOU HUSTLE18. SALT ASHES - SAVE IT (AIRDICE REMIX)19. THOMAS GOLD FEAT. JILLIAN EDWARDS - MAGIC20. FELIX JAEHN FEAT. THALLIE ANN SEENYEN - DANCE WITH ME (SEBASTIEN REMIX)CD3PSYTRANCE MIX01. NEELIX - 1000 STERNE02. ACE VENTURA & ASTRIX - PRANAVA (RANJI & MIND SPIN REMIX)03. ARMIN VAN BUUREN VS VINI VICI FEAT. HILIGHT TRIBE - GREAT SPIRIT04. FREEDOM FIGHTERS - CLOCKWORK05. EXIS - MANTRA06. COMING SOON - HOLLYWEED07. NALIN & KANE - BEACHBALL (SAGI ABITBUL REMIX)08. YAHEL - SURROUNDED09. OMIKI, PLANET 6 FEAT. ANKIT SHARDA - KRISHNA10. REVOLUTION 9 & AMARA - SCOLOPENDRA11. MARMION - SCHÖNEBERG (SEAN TYAS REMIX)12. RATTY - SUNRISE (INDECENT NOISE'S DREAMSTATE REMIX)13. SEAN TYAS - MATTER OF TIME14. CHEMICAL CONTENT - SPIRITUAL PLANE15. SIMON PATTERSON - SMACK (WAIO REMIX)16. KRIESS GUYTE - TRIBALISM17. THE GARDENER & THE TREE - WATERFALL (NEELIX REMIX)18. ILAI - BREAKFAST WITH TIFFANY19. KULARIS - INSIDE20. SAGI ABITBUL - MARIKO