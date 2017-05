V.A. – KONTOR TRAPICAL 2017 – THE FESTIVAL SEASON 3 CD & DOWNLOAD: OUT 19.05.2017

Kein Genre ist derzeit in der weltweiten Dance Szene mehr angesagt als TRAPICAL!Auch dieses Jahr wird TRAPICAL auf den größten Festivals weltweit wieder mehr als angesagt sein – mehr noch – Trapical hat sich als Musikrichtung fest etabliert! Grund genug, pünktlich zu Beginn der Festival Season die brandneue "KONTOR TRAPICAL 2017 – THE FESTIVAL SEASON" zu präsentieren!Mit dabei sind u.a. die aktuellsten Tracks von Martin Garrix & Dua Lipa, DVBBS, The Chainsmokers, Carnage, Calmani & Grey x Neptunica, Dirtcaps, Borgore, Showtek, Lost Frequencies, Thomas Gold, Julian Jordan X Chico, Kronig und vielen mehr!Die 60-Track starke 3CD Compilation kommt natürlich gemixt in drei exklusiven DJ Mixen!