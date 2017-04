UNITE with Tomorrowland Das TOMORROWLAND Erlebnis kommt erneut nach Deutschland! Live in der VELTINS-Arena

Der Moment, als die ersten Helikopter über der geöffneten VELTINS-Arena direkt aus Boom eingeflogen kamen, war pure Gänsehaut und Emotionen. Aus der Luft schickten DJs wie Robin Schulz oder Laidback Luke ihre Videobotschaften in die tobende Menge, um nur wenige Minuten später LIVE auf der Bühne in Gelsenkirchen zu stehen.Am 29. Juli 2017 wird die VELTINS-Arena in Gelsenkirchen zum zweiten Mal mit originaler Tomorrowland Dekoration und einer atemberaubenden Bühne in ein fantastisches Party-Wunderland verwandelt. Per Helikopter Luftbrücke werden internationale Star-DJs direkt von der Tomorrowland-Bühne in Belgien abgeholt, um beim UNITE Event in der VELTINS-Arena aufzulegen. Per Satellitenverbindung wird die VELTINS-Arena LIVE mit der Mainstage des belgischen Festivals verbunden und die deutschen Fans werden Teil des einzigartigen, weltweiten Tomorrowland Gefühls – UNITE with Tomorrowland!UNITE, die Welt vereint sich! Am Samstag, den 29. Juli 2017 feiern in Belgien 180.000 Besucher unter dem Motto „Magic will happen“ im ausverkauften Tomorrowland Märchenland. In der VELTINS-Arena werden über 30.000 Besucher die Magie von „Magic will happen“ spüren.UNITE with Tomorrowland verbindet Deutschland mit Belgien, sowohl auf physischer als auch auf audiovisueller Basis. Nachdem Star-DJs und Headliner vom Tomorrowland in Belgien in der VELTINS-Arena Gelsenkirchen aufgelegt haben, wird ab 21 Uhr per Satellitenübertragung live auf die Mainstage des Tomorrowland Festivals geschaltet - der Spiegel zwischen Belgien und Deutschland. Was passieren wird, wenn dann aus Belgien die ersten DJs die Fans in Deutschland grüßen, konnte man 2016 live erleben. Es war ein unglaublicher Jubelsturm…Die Verwandlung der VELTINS-Arena ins MärchenlandDie VELTINS-Arena verwandelt sich wieder in den deutschen Tomorrowland Floor und wird den Blick auf die magische, dieses Jahr vergrößerte Bühne im Tomorrowland Design freigeben. In der VELTINS-Arena angekommen, steht man zwischen bunten Mushroom Build Ups und reibt sich die Augen beim Erblicken der aufwendig gestalteten Stage, die dem Original in Belgien in nichts nachsteht.Die Luftbrücke zwischen Belgien und DeutschlandNoch mehr DJ-Superstars und mehr Helikopter komplettieren das Ereignis in 2017: Die Helikopter-Luftbrücke zwischen Tomorrowland und UNITE verbindet den deutschen Floor mit dem Original. Und wenn auf der deutschen Bühne der nächste DJ auflegt, steigt in Boom von der Tomorrowland Mainstage der nächste DJ in den BigCityBeats Hubschrauber, um kurze Zeit später LIVE bei UNITE with Tomorrowland in der VELTINS-Arena zu performen. Und die Hubschrauber-Staffel bringt im Anschluss wieder Künstler von Deutschland nach Belgien.Die Vereinigung von Belgien und Deutschland per SatellitenAb 21 Uhr läuft dann der Countdown zum nächsten Höhepunkt: die Vereinigung von Deutschland mit Belgien. Das Geschehen auf der Hauptbühne in Belgien wird mit der Hauptbühne in Gelsenkirchen gleichgeschaltet.Um 00:00 Uhr schließt sich dann das riesige Dach der VELTINS-Arena und verhüllt das deutsche Wunderland der elektronischen Tanzmusik mit Dunkelheit.Das Event ist ab 18 Jahren. Für die Tickets kann man sich unter folgenden Link vorregistrieren: http://unite.bigcitybeats.de Short InfoUNITE with TomorrowlandDeutschland / VELTINS-Arena29. Juli 201712.00 – 00.00 UhrTeilnahme ab 18 Jahre.Link Pre-Registrierung: