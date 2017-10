Uli Boettcher - Ü50 - Silberrücken im Nebel-Der Vorverkauf hat begonnen

ULI BÖTTCHER IST AM 20.JANUAR UM 20 UHR IM ULMER STADTHAUS.TICKETS GIBT ES HIER

Die testosterongeschwängerten Zeiten sind vorüber, die Weisheit des Alters hat sich noch nicht eingestellt. Und so pendelt er zwischen dem Altbekannten - Frauen, Anerkennung, Karriere und Frauen - und dem noch Unbekannten - Gelassenheit und Weitsicht.Was er kennt, will (oder kann) er nicht mehr, was er will (oder kann), weiß er noch nicht. Er will mit dem Rauchen aufhören und mit dem Sport anfangen. Und doch ahnt er, dass es andersherum wesentlich leichter ist. So liegt die Lösung in der genauen Betrachtung: Warum beginnt der Mann ab 40 zu schnarchen? Oder Marathon zu laufen? Wie geht er um mit dem Niedergang der Libido? Welche positiven Aspekte haben ausfallende Haare? Wie steckt man die ersten Urologen-Besuche weg und geht das überhaupt?Es ist nicht das Altern, was dem Mann über 40 Schwierigkeiten macht. Nur der Umgang damit...Dieser Abend ist viel. Für junge Männer ein Panoptikum des Schreckens, für ältere Männer eine Genugtuung. Für Männer in den 40ern eine Therapie und für Frauen ... nun, für Frauen ist dieser Abend schlicht eine Offenbarung.„Natürlich ist es müßig, einen solch temporeichen und gagbeladenen Abend in eine dünne Besprechung zu fassen. Man muss dabei gewesen sein, und sei es nur, um am Beispiel Wallensteins den Begriff "Semantik" erklärt zu bekommen: es ist ein Highlight, mit dem Uli Boettcher seinen Ruf als unverwechselbarer Kabarettist grandios unterstreicht, der an Schlagfertigkeit nur von wenigen übertroffen werden dürfte.“ (Lindauer Zeitung).Der Kabarettist und Schauspieler Uli Boettcher, selbst Jahrgang 1966, weiß also wovon er in seinem Erfolgsprogramm spricht bzw. ist sozusagen Insider. 2013 wurde er mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Neben weiteren Solo- bzw. Duoprogrammen, meistens zusammen mit Bernd „Herrn Hämmerle“ Kohlhepp und diversen Theaterprojekten, steht seine Name auch für das Hoftheater Baienfurt..