„Über den Wolken 2.0“: Dieter Thomas Kuhn & Band gehen 2020 wieder auf große Tournee

29 Konzerte stehen für 2020 an: Auftakt ist am 8./9. Mai 2020 in Bielefeld und Tour-Finale wird am 18./19. September 2020 in Hanau sein. Dazwischen können DTK-Fans und alle, die es werden wollen, sich auf wunderbare Live-Spektakel freuen. Imposante Spielorte stehen wieder auf dem Plan, darunter dreimal Freilichtbühne Killesberg Stuttgart (22./23.05. und 16.07.20), Tollwood Festival München (04.07.20), Tanzbrunnen Köln (11.07.20) und Waldbühne Berlin (01.08.20). Davon konnten sich übrigens im vergangenen Sommer 2019 so viele Fans, wie noch nie zuvor überzeugen: Fast 125.000 verkaufte Tickets bei 25 Konzertterminen (17x ausverkauft).„Dieter Thomas Kuhn macht süchtig“, „Papst des schlechten Geschmacks“, „Kuhnis verwandeln jedes Konzert in ein Sonnenblumenmeer der Liebe“, „Was machen diese Kuhnis mit diesen Klamotten im normalen Leben“, diese und andere Schlagzeilen begleiten Dieter Thomas Kuhn & Band seit jeher. Und es ist wahr: Dieter Thomas Kuhn & Band-Konzerte bringen Menschen zusammen, die nettesten und verrücktesten Menschen der Welt. Jedes Kuhn-Konzert bringt Farbe in die Städte. Schon der Anfahrtsweg zur Konzertlocation ist ein farbenfrohes Happening. Da wird jede U-Bahn zum Schlagerchor! Aber bei DTK geht es nicht um Schlager im herkömmlichen Sinn, hier wird Schlager neu interpretiert. Hier geht es um die schönsten Schlager für ein Publikum, das sonst nichts mit Schlager am Hut hat!„Über den Wolken 2.0“ Tour 2020 im Überblick:FR 08.05.2020 | BIELEFELD, LokschuppenSA 09.05.2020 | BIELEFELD, LokschuppenFR 15.05.2020 | DORTMUND, Warsteiner Music HallSA 16.05.2020 | LÜBECK, Musik- und Kongresshalle (MUK)FR 22.05.2020 | STUTTGART, SpardaWelt Freilichtbühne KillesbergSA 23.05.2020 | STUTTGART, SpardaWelt Freilichtbühne KillesbergFR 19.06.2020 | LEIPZIG, ParkbühneSA 20.06.2020 | MAINZ, ZitadelleFR 26.06.2020 | HANNOVER, Gilde ParkbühneSA 27.06.2020 | HANNOVER, Gilde ParkbühneFR 03.07.2020 | LEIPZIG, ParkbühneSA 04.07.2020 | MÜNCHEN, Tollwood FestivalFR 10.07.2020 | SCHWÄBISCH HALL, Kantine 26 Open AirSA 11.07.2020 | KÖLN, Open Air am TanzbrunnenDO 16.07.2020 | STUTTGART, SpardaWelt Freilichtbühne KillesbergFR 17.07.2020 | FREIBURG, Zelt-Musik-FestivalSA 18.07.2020 | FREIBURG, Zelt-Musik-FestivalFR 24.07.2020 | RASTATT, Residenzschloss Open AirSA 25.07.2020 | TETTNANG, Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air FR 31.07.2020 | DRESDEN, Freilichtbühne Junge GardeSA 01.08.2020 | BERLIN, WaldbühneFR 07.08.2020 | LUDWIGSBURG, ResidenzschlossFR 14.08.2020 | LADENBURG, FestwieseFR 04.09.2020 | OSTERHOLZ-SCHARMBECK, Freigelände an der Stadthalle SA 05.09.2020 | BOCHUM, Zeltfestival RuhrFR 11.09.2020 | HAMBURG, Stadtpark FreilichtbühneFR 12.09.2020 | HAMBURG, Stadtpark FreilichtbühneFR 18.09.2020 | HANAU, AmphitheaterSA 19.09.2020 | HANAU, Amphitheater