TV-Termine-Sonia Liebing Single "Ein Zimmer auf dem Mond"

Die Single „Ein Zimmer auf dem Mond“ nimmt uns mit auf eine romantische Mondfahrt. Eine musikalische Honeymoon-Reise mit Handgepäck ist der leichtfüßige Mitsingschlager. Sonia Liebing spannt weite, melodiöse Bögen und fängt mit ihrer warmen, ausdrucksstarken Stimme den geheimnisvollen Zauber ein, dieses wohlig-vertraute Kribbeln im Bauch mit einer geballten Ladung Glücksgefühl. Schon mal im Mondlicht getanzt? „Ein Zimmer auf dem Mond“ ist der perfekte Soundtrack für Verliebte, um die Welt um sich herum auszublenden.Radio, Fernsehen, Live-Auftritte … Die 30-jährige Rheinländerin räumt ab, als ob sie noch nie etwas anderes getan hätte! Dabei lebt die gelernte Einzelhandelskauffrau ein ganz normales Leben – wenn sie nicht gerade mit ihren Schlagertiteln auf der Bühne steht und das tut, was der attraktiven Sängerin mit den Modellmaßen am besten steht: Singen!Privat wie beruflich steht ihr Leben unter einem günstigen Mond. Das scheinbar Unerreichbare ist der zweifachen Mutter gelungen, sie hat sich bis zum Mond geträumt und ihren Traum mit den insgesamt 14 Schlager-Sternen ihres Albums „Wunschlos glücklich“ vom Himmel mitten in ihr aufregendes Leben zwischen Bühne und Familie geholt.Das Album „Wunschlos glücklich“ ist seit dem 09.08.2019 im Handel erhältlich und steht auch im MPN zur Verfügung.