TV-Star Kalle Pohl in der rasanten Verwechslungskomödie „Floh im Ohr“: Georges Feydeaus Meisterwerk als Gastspiel der Landesbühne Rheinland-Pfalz beim Theaterring in Heidenheim

„Floh im Ohr“ Komödie von Georges Feydeau Gastspiel der Landesbühne Rheinland-Pfalz Montag, 20. Januar 2020, 19.30 Uhr Konzerthaus Heidenheim Tickets 12 € bis 20 €, ermäßigt 6 € bis 10 €

Er brilliert in der neuen Produktion „Floh im Ohr“ in einer der verrücktesten Doppelrollen der Theatergeschichte. Für diese meisterhafte Komödie der französischen Theaterlegende Georges Feydeau eine kurze Inhaltsangabe zu geben, scheint fast unmöglich – zu turbulent überschlagen sich die Ereignisse. Ein Versuch: Madame Chandebise hat den „Floh ins Ohr“ gesetzt bekommen, ihr Mann sei untreu. Mit der Post sind ihr seine Hosenträger zugesandt worden – von der Adresse eines zwielichtigen Hotels aus. Um ihn auf die Probe zu stellen und gegebenenfalls zu überführen, unterzieht sie ihn nun einem Treuetest in eben diesem Hotel, dessen Portier dem angeblich untreuen Ehemann zum Verwechseln ähnlich sieht… und der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Temporeich, actiongeladen, wunderbar anzüglich und zweideutig werden hier Doppelmoral und Dekadenz entlarvt und das Bürgertum gekonnt auf die Schippe genommen. Während Betten rotieren, sich Türen im Klippklapp öffnen und schließen, und die Licht- und Bühnentechniker hellwach sein müssen, fordert die turbulente Verwechslungskomödie par excellence eine Höchstleistung des Theaterensembles und einen virtuosen Husarenritt des Hauptdarstellers, der Monsieur Chandebise und den Hotelportier in ständigem Wechsel zu spielen hat. Die Landesbühne Rheinland-Pfalz hat dieses prickelnde Theaterstück zum neuen Jahr mit nicht weniger als neun Schauspieler*innen auf die Bühne gebracht – ein höchst komischer und besonderer Abend ist zu erwarten.