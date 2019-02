Triple für DAVID GARRETT Stargast bei Eröffnungsfeier der FIS Nordischen SKI WM GOLD für sein Album „Rock Revolution“ Große Tournee im Mai

„Was die Sportler aus sich rausholen ist absoluter Wahnsinn!“, erklärt DAVID GARRETT. „Ich war als Jugendlicher selbst viele Jahre begeisterter Langläufer und weiß, wie sehr es dieser Sport in sich hat. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück.“Das Glücksgefühl, Gold überreicht zu bekommen, kennt der Künstler dabei nur zu gut: Er feiert nicht nur die Eröffnung der Nordischen Ski-FM, sondern auch eine eigene Auszeichnung: Sein Album „Rock Revolution“ hat soeben Goldstatus in Österreich erreicht! Nach „Encore“ (Gold), „Rock Symphonies“ (Doppelplatin), „Legacy“ (Gold), „Music“ (Platin), „Garrett vs. Paganini” (Platin) und “Explosive” (Gold) landet DAVID GARRETT somit mit “Rock Revolution” ein siebtes Mal Edelmetall in Österreich und zählt weltweit insgesamt 41-fach Gold- und Platinawards.Mit seinem Auftritt in Seefeld liefert DAVID GARRETT auch einen Vorgeschmack auf seine neue Tournee, der Greatest-Hits-Tour „UNLIMITED LIVE“, mit der er im Mai gemeinsam mit seinen Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz zehn Jahre Crossover-Revolution feiert. Die fulminante Show präsentiert seine besten Songs z.T. in neuem Arrangement und beweist einmal wieder, dass DAVID GARRETTs musikalische Kreativität grenzenlos ist.DAVID GARRETT – Eröffnungszeremonie FIS Nordische Ski-WM Seefeld 2019 LIVE-Übertragung auf ORF eins 20.02.2019 ab 17:55 Uhr A – Seefeld, Medal Plaza SeefeldDAVID GARRETT mit Band und der Neuen Philharmonie Frankfurt- „UNLIMITED GREATEST HITS - LIVE 2019“04.05. Chemnitz, Arena05.05. Erfurt, Messehalle07.05. Berlin, Mercedes-Benz Arena10.05. Dortmund, Westfalenhalle11.05. Oberhausen, König-Pilsener-Arena12.05. Köln, LANXESS arena14.05. CH - Zürich, Hallenstadion15.05. Stuttgart, Schleyer-Halle17.05. Hannover, TUI-Arena18.05. Braunschweig, Volkswagen Halle19.05. Leipzig, Arena21.05. Bremen, ÖVB Arena22.05. Schwerin, Sport- und Kongresshalle24.05. Kiel, Sparkassen Arena25.05. Hamburg, Barclaycard-Arena27.05. Mannheim, SAP-Arena28.05. Frankfurt, Festhalle29.05. München, Olympiahalle31.05. A - Wien, Stadthalle