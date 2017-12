Tourstart – HOLIDAY ON ICE feiert das Leben: Ab dem 01.02.2018 in Ulm

Hamburg / Nürnberg, 21. Dezember 2017 – Mit tosendem Applaus hat das Nürnberger Publikum die heutige Premiere der neuen HOLIDAY ON ICE Show TIME in der Frankenhalle gefeiert. In TIME – Zeit für große Momente erleben die Zuschauer eine Reise durch die wohl schönsten Momente. Geprägt von den Geschichten, die das Leben schreibt, verblüfft das Ensemble, darunter das Hauptläuferpaar Annette Dytrt und Yannick Bonheur, mit unvergesslichen Augenblicken auf und über dem Eis. „Mit HOLIDAY ON ICEin Nürnberg unseren Tourauftakt zu spielen, ist ein tolles Gefühl. Diese Show ist magisch und ich freue mich, die Zuschauer in jeder Vorstellungen zu verzaubern“, so die fünffache Deutsche Meisterin Annette Dytrt. Der einmalige Mix aus hochkarätigem Eiskunstlauf, modernster Technik, glamourösen Kostümen und den ganz großen Gefühlen machen die neue HOLIDAY ON ICE Produktion zu einem besonderen Erlebnis: Unterhaltsam, mitreißend, emotional und überraschend – genau wie das Leben. Beginnen Sie das neue Jahr mit einem schönen Moment - bei der neuen HOLIDAY ON ICE Show TIME in Ulm vom 1.02.2018 bis 04.02.2018 in der ratiopharm Arena.In aufwendig handgefertigten Kostümen ziehen die Eiskunstläufer und Akrobaten die Zuschauer mit ihren Choreografien auf höchstem sportlichem Niveau in ihren Bann. Für den ganz besonderen Glamour sorgen vier atemberaubende Kostüme der Hauptläuferinnen, die der Modeschöpfer Thomas Rath exklusiv für die Show TIME kreiert hat. Das völlig neue Musikkonzept verspricht in seiner einzigartigen Zusammenstellung Ohrwurmgarantie und überzeugt mit Neuinterpretationen der beliebtesten Klassiker der letzten Jahrzehnte und aktuellen Hits wie z.B. Frank Sinatras „Come Fly With Me", Coldplay mit „Viva la Vida“ bis hin zu Kungs mit „This Girl“.Durch die unvergleichlich abgestimmten Kompositionen aus Eiskunstlauf, Kostümen, Set, Musik und einem brillanten Lichtkonzept mit modernsten Effekten werden die schönsten Augenblicke in außergewöhnlichen Kulissenfürimmer eingefroren.Zwischen dem 21.12.2017 und 04.03.2018 ist die HOLIDAY ON ICE Show TIME in 6 deutschen Städten und Wien zu Gast. Tickets gibt es schon ab 24,90 € an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.holidayonice.de oder unter 01805/4414*.Bild- und Tonmaterial stehen Ihnen zum Download auf unserem Presseserver zu Verfügung: www.holidayonice.com/de/de/presseTickets und Infos zur Show: www.holidayonice.deTicket-Hotline 01805-4414 (€ 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobil max. € 0,42/Min)Tickets für HOLIDAY ON ICE sind ab 24,90 € erhältlich. Für Kinder ab 14,90 €.Nürnberg 21.12.2017 – 26.12.2017 FrankenhalleMünster 28.12.2017 – 01.01.2018 Halle MünsterlandWien 18.01.2018 – 28.01.2018 Wiener StadthalleUlm 01.02.2018 – 04.02.2018 ratiopharm ArenaMünchen 07.02.2018 – 11.02.2018 OlympiahalleDresden 15.02.2018 – 18.02.2018 Messehalle 1Berlin 21.02.2018 – 04.03.2018 TempodromTourplan HOLIDAY ON ICE präsentiert ATLANTIS 2018/2019Magdeburg 06.12.2018 – 09.12.2018 GETEC ArenaErfurt 13.12.2018 – 16.12.2018 Messehalle 1Wetzlar 19.12.2018 – 20.12.2018 RittalarenaNürnberg 22.12.2018 – 26.12.2018 Arena Nürnberger VersicherungMünster 28.12.2018 – 01.01.2019 Halle MünsterlandMünchen 03.01.2019 – 05.01.2019 OlympiahalleGöttingen 31.01.2019 – 03.02.2019 LokhalleFreiburg 07.02.2019 – 10.02.2019 RothausarenaDresden 14.02.2019 – 17.02.2019 Messehalle 1Berlin 20.02.2019 – 03.03.2019 TempodromWien Daten folgen