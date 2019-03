TOPO LA MÁSKARA & MC FIOTI - PANDA PON-Neue Single

In Südamerika schon im Club & Radio gefeiert, wird PANDA PON jetzt auf die ganze Welt losgelassen! Tanz- und Ohrwurm-Garantie ist hier gesetzt!Mit der weltbekannten „Curura“ Flöten-Melodie von Toto Momposina, welche auch schon in Timbaland feat. Magoo's „Indian Flute“ oder R. Kelly's „Thoia Thoing” verwendet wurde, hat man alles, was man für einen richtigen Sommerhit braucht.Juan José Brito Castillo, besser bekannt als TOPO LA MÁSKARA, ist erfolgreicher Sänger und Musikproduzent.Nachdem er 2012 den Hit seiner Heimat „Qué Mujer Tan Chula“ produzierte, nahm seine künstlerische Laufbahn eine neue Wendung. Seitdem arbeitet und produziert er unter anderem für dominikanischen Künstler wie Shelow Shaw, Mozart La Para und viele weitere.MC FIOTI, das musikalische Wunderkind Brasiliens, hat im letzten Jahr mit seinem Megahit BUM BUM TAM TAM international seinen absoluten Durchbruch geschafft! Nachdem das Original schon für Millionen von Klicks sorgte, brach der Remix zu BUM BUM TAM TAM mit der absoluten Hit-Combo J BALVIN, FUTURE, STEFFLON DON und JUAN MAGÁN alle Rekorde!Über 1 MILLIARDE Views auf YouTube sowie über 350 MIO Streams alleine auf Spotify sprechen eine eindeutige Sprache!Beste Voraussetzungen also für den nächsten Hit: TOPO LA MÁSKARA & MC FIOTI - PANDA PON!