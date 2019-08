Tim Bendzko kommt-Radio 7 Stars for Charity 2019 - das Konzert Line-up ist komplett!

Nach fast zwei Jahren Auszeit, kommt Tim Bendzko jetzt mit seinem aktuellen Album „FILTER“ und der ersten Single-Auskopplung „HOCH“ zurück auf die Bühne. „Tim wird einen seiner ersten Liveauftritte mit neuem Sound bei uns spielen – das macht uns sehr stolz. Er ist moderner, flotter, lauter und nach wie vor einer der beliebtesten deutschen Künstler – er wird die Arenabesucher begeistern und fesseln. Natürlich werden auch seine großen Hits „wenn Worte meine Sprache wären“ oder „ich bin doch keine Maschine“ nicht fehlen. Somit sind wir für den Konzertabend komplett“, so Katharina Pliske, Radio 7 Marketing & Kommunikationsmanagerin.In diesem Jahr ist es gelungen auch “Welshly Arms“, die Megastars mit dem Blues Rock Sound aus den USA für Stars for Charity zu gewinnen. Mit ihren Hits wie “Legendary“ oder “Sanctuary“ haben die sechs Musiker absolute Radiohits weltweit geliefert. Ihre Zusage verdeutlicht den Stellenwert von Stars for Charity, der Drachenkindern und Radio 7. „Die Band ist dieses Jahr beim größten und beliebtesten Festival der Republik „Rock am Ring“ aufgetreten und kommt jetzt zu uns ins Radio 7 Land – das freut uns schon sehr!“, so Radio 7 Musikchef Matze Ihring.Zudem werden auch „Wanda“ aus Österreich dabei sein, und noch vor ihrer „CIAO Konzert-Tour 2020“ im Radio 7 Land spielen. Die fünf Wiener stehen für Austro-Pop vom Feinsten, romantisch-schön, entspannt und tanzbar – einfach ansteckend. Ihre Konzerte sind seit Jahren absolut gefragt.Mit jedem verkauftem Star for Charity-Ticket ist eine Spende an die Drachenkinder verbunden. „Ich denke, wir haben auch wieder einen sehr fairen Ticketpreis mit 39 Euro für den Stehplatz und 44 Euro für den Sitzplatz, zzgl. der üblichen VVK-Gebühren“, so Ursula Schuhmacher von der Drachenkinder gGmbH. Bei den Drachenkindern handelt es sich um kranke, behinderte und traumatisierte Kinder und Jugendliche aus dem Radio 7 Land. Sie werden dank vieler Spender, diverser privater und kommerzieller Veranstaltungen und Radio 7 Aktionen wie zum Beispiel „Stars for Charity“ unterstützt und begleitet.Die Tickets für diesen ganz besonderen Konzertabend gibt es auf ulmtickets.de. Die Stehplätze kosten 39 Euro, Sitzplätze 44 Euro zzgl. VVK-Gebühren. Alle die gerne VIP-Feeling genießen möchten, können Tickets für Logenplätze mit Catering direkt über die ratiopharm arena anfragen und buchen.