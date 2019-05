Thorsteinn Einarsson präsentiert sein neues Album "INGI"-Ab 24.5. im Handel

Nun geht die aufregende Reise weiter – ein Weg, dessen Weichen bereits vor vielen Jahren im hohen Norden gestellt wurden: Thorsteinn wuchs im isländischen Reykjavik auf und entdeckte dort bereits im Kindesalter seine Liebe zur Rockmusik, u.a. durch seinen Vater Einar Th. Gudmundsson, der in einer Rockband spielte (und mittlerweile in Salzburg als Bassbariton tätig ist). Und genau die Rockmusik war es, die seinen Sohn viel mehr interessierte, als klassische Opernklänge. Aus dieser früh gewonnenen Leidenschaft hat sich ein Talent entwickelt, das stimmlich und musikalisch immer wieder hervorsticht und das aufgrund des durch den Beruf seines Vaters bedingten Umzugs seiner Familie Anfang des Jahrtausends seinen Weg in die Alpenrepublik fand.Nun ist der Musiker an einem weiteren Meilenstein seiner Karriere angelangt und veröffentlicht sein neues Album, das u.a. die Vorabsingle „Galaxy“ enthält. Das Werk trägt den Namen „INGI“ und Thorsteinn selbst beschreibt es als sein bisher persönlichstes.„Es ist schon etwas sehr Einzigartiges, wenn du seit dem achtzehnten Lebensjahr deiner Leidenschaft Musik zu machen nachgehen darfst. Was sich da auf einmal alles in deinem Leben verändert, das ist einfach überwältigend. Dementsprechend habe ich versucht, zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Innerlich bin ich manchmal noch ein kleines Kind, aber ich bin sowohl persönlich als auch musikalisch reifer geworden.“Bereits der Albumtitel ist ein sehr persönlicher: Ingi ist Thorsteinns zweiter Vorname und steht mit einem „I“ am Anfang und am Ende auch gleichzeitig für eine „II“. Somit schließt sich hier der Kreis zu seinem Debütalbum „1;“, mit dem ein Kontinuum in Aussicht gestellt wurde, an dessen ersten Schritten der Sänger die Außenwelt nun teilhaben lässt.