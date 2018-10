Thomas Anders kommt zu " Stars for Charity"-Tickets gibt es noch im Vorverkauf

Fünf Stars hat Radio 7 für das neue Konzertformat Ende November versprochen. Mit der Verpflichtung von Thomas Anders veröffentlicht der Sender nach Lukas Rieger, Nico Santos, Marquess, Wincent Weiss und Magier Florian Zimmer nun bereits den sechsten Namen. Und gerade die Kinder der 80er werden Ende November leuchtende Augen bekommen. Alleine zu „You’re my heart, you’re my soul“ tanzten die Menschen in 81 Ländern und „Cheri Cheri Lady“ war der Ohrwurm schlechthin.Nach der Auflösung von Modern Talking startete Thomas Anders eine erfolgreiche Solokarriere und hat sich zu einem wandelbaren Musiker entwickelt. Er begeistert sein Publikum für musikalische Zeitreisen und präsentiert neben seinen unzähligen Hits von Modern Talking viele andere weltbekannte Pop-Klassiker. Doch ganz gleich, wie Thomas Anders auftritt: Er ist und bleibt „The Gentleman of Music“. Die Tickets für „Stars for Charity“ am 30. November in der ratiopharm arena Neu-Ulm kosten 30 Euro für den Stehplatz und 40 Euro für den Sitzplatz, jeweils zzgl. VVK-Gebühren und sind über radio7.de und ulmtickets.de erhältlich.