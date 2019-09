Auch nach 80 Jahren der Gründung des Glenn Miller Orchestra wird die Musikwelt immer noch mit zahlreichen unvergesslichen Tunes und Arrangements bereichert. „In The Mood“, „Moonlight Serenade“, „Chattanooga Choo Choo“, „Pennsylvania 6-5000“ und „American Patrol“ und wecken viele Erinnerungen und setzen tiefe Emotionen frei. Kompositionen von Tschaikowsky, Cole Porter und Georg Gershwin runden das neue Programm ab.Die große Big Band Besetzung, die Originalarrangements, eine unwiderstehliche Power der Musiker, mitreißende Spielfreude und unvergleichliche Energie machen aus jedem Auftrittsort einen Swing Tempel der 30er und 40er Jahre.Das Konzert mit dem Glenn Miller Orchestra directed by Wil Salden am Freitag, 13.09.2019 um 20 Uhr im Forum am Hofgarten sollte man nicht verpassen.KARTENVORVERKAUFForum am Hofgarten, T. 0 82 21 / 36 63 – 20 forum-kartenverkauf@guenzburg.deAn allen bekannten Vorverkaufsstellen