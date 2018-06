The magic of Queen Markus Engelstaedter & Band-Live in Neu Ulm- Der Vorverkauf hat begonnen

Wie keine andere Band stand QUEEN mit ihrem charismatischen Frontmann Freddie Mercury für großartiges Entertainment, unglaubliche Bühnenpräsenz und kompromisslose Hingabe. Im November 1991 verließ Freddie Mercury die große Bühne des Lebens und hinterließ ein grandioses musikalisches Erbe.



Live zu erleben Donnerstag 3. Januar 2019, 20 Uhr



Edwin Scharff Haus Neu-Ulm

Silcherstraße 40

89231 Neu-Ulm



Beginn 20:00 Uhr



TICKETS GIBT ES AB SOFORT HIER





THE MAGIC OF QUEEN lässt in einer spektakulären Bühnenshow den unvergesslichen Spirit der legendären QUEEN-Konzerte wieder aufleben und begeistert Fans in ganz Deutschland und mehreren Ländern Europas.Seit Jahren zählt der Sänger Markus Engelstaedter mit seiner 4 Oktaven-Stimme bei Publikum und Presse zu den besten Queen-Interpreten Europas. Sein umfassendes Stimmpotential und seine beeindruckende Bühnenpräsenz bilden beste Voraussetzungen, um die opulenten Rocksongs und ergreifenden Balladen von QUEEN anspruchsvoll, emotional und eigenständig zu interpretieren.Markus Engelstaedter versucht nicht, Freddie Mercury zu imitieren, sondern hier leiht ein charismatischer Frontmann seine fantastische Stimme, fantastischen Songs.Gänsehaut-Momente sind garantiert….Versprochen!!!Die hochkarätige Band mit Hermann "Sherry" Trautner (guitar), Bernd Meyer (piano), Thomas Wildenauer (bass) und Gerwin Eisenhauer (drums), bringen den unvergleichbaren Queen-Sound energiegeladen auf die Bühne und begeistern das Publikum von der ersten Minute an.Markus Engelstaedter vocalsHermann “Sherry” Trautner guitar / backing vocalsBernd Meyer piano / backing vocalsThomas Wildenauer bass / backing vocalsGerwin Eisenhauer drums