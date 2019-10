The Kelly Family - ihr neues Album "25 Years Later" erscheint am 25.Oktober

Mit dem packenden Ohrwurm „Over The Hump“ erschien Ende September bereits die erste Single aus dem brandneuen Studioalbum, mit dem Kathy, Patricia, Paul, Joey, John, Jimmy und Angelo den aufregenden Weg der Band während der vergangenen Jahren nachzeichnen. Der Song ist eine berührende Hommage an ihr gleichnamiges Erfolgsalbum aus dem Jahr 1994 und steht stellvertretend für die zugrundeliegende Idee des gesamten neuen Albums, wie die Kellys berichten: „Wir haben in den letzten Monaten fleißig an einem neuen Album gearbeitet und feiern damit das Jahr 1994, wir feiern 'Over The Hump' und wir feiern vor allem die letzten 25 Jahre mit unseren Fans, bei denen wir uns aus ganzem Herzen bedanken wollen“.Doch nimmt das Album „25 Years Later“ nicht nur auf die Vergangenheit Bezug, sondern vor allem auch auf die heutige The Kelly Family und wo diese musikalisch steht. So ist die Idee zum neuen Album erstmals während der ersten Proben zur „Over The Hump“-Jubiläumstour entstanden. Dabei entdeckte die Band alte Songs neu und spielte sich gegenseitig frisch komponierte Songs vor, die in allen den starken Wunsch weckten gemeinsam ein neues Studioalbum aufzunehmen: „Wir haben die Songs gemeinsam durchgehört und waren alle komplett begeistert“ , verkündet die Familie. „Außerdem fanden sich in unseren Archiven noch Demoaufnahmen aus `Over The Hump`-Tagen, die nie fertig produziert oder veröffentlicht wurden und die wir uns heute noch einmal vorgenommen haben. Die wiedergefundenen Stücke und die brandneuen Songs harmonieren perfekt mit den überarbeiteten Original-Tracks von damals. Eine schöne Verbindung zwischen gestern und heute!“ Das seinerzeit von Jimmy komponierte „We Had A Dream“ oder auch die von John geschriebene Ballade „El Camino“ (dt: „Der Weg“), sind u.a. beides Stücke, die vor über 2 Dekaden ursprünglich entstanden sind und für „25 Years Later“ nun vollendet wurden.So entsteht soundlich eine abwechslungsreiche, moderne Mischung aus Rock, Pop und Folk-Elementen mit spanischen und irischen Einflüssen. Dabei zeichnet sich The Kelly Family nach wie vor als Songwriter Familie aus und damit hat damit scheinbar Erfolg: „Jeder von uns schreibt direkt aus dem Herzen heraus und das scheinen die Fans immer noch an uns zu mögen!“Das die einzelnen Bandmitglieder nichts von ihrer musikalischen Leidenschaft und ihrem Feuer eingebüßt haben, beweisen sie auch auf ihrer zweiten Single „Fire“: Ein hymnisch-rockiger Gefühlsausbruch aus der Feder von Patricia Kelly. „Wir alle haben sehr viel Kraft aus unserem Comeback gezogen“, berichtet Patricia mit leuchtenden Augen. „Wir können immer noch nicht fassen, wie sehr die Fans hinter uns stehen. In der Familie herrscht ein ganz neuer Zusammenhalt, der sicher auch in der Musik spürbar ist. Und genau diese Power und Liebe spürt man auch auf unserem neuen Album“, sind sich die Geschwister einig.Das Album „25 Years Later“ erscheint am 25. Oktober 2019 via Airforce1 Records/ Universal Music.Parallel zum Release von „25 Years Later“ geht The Kelly Family ab Ende November auf große Arena-Tournee durch ganz Europa.