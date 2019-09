The Kelly Family - das Video zur neuen Single "Over The Hump"

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Um sich bei ihrem Publikum für die jahrzehntelange Treue zu bedanken, veröffentlicht die berühmteste Musikerfamilie der Welt am 25. Oktober ein ganz besonderes neues Album: Auf „25 Years Later“ wirft The Kelly Family einen Blick zurück, um gleichzeitig mit brandneuen Songs nach vorne zu schauen.Mit dem berührenden Ohrwurm „Over The Hump“ erscheint nun der erste Vorbote zum großen Kelly-Jubiläum!Die neue Single “Over The Hump” wird am 20. September veröffentlicht und zeichnet den Weg der Band während der vergangenen zweieinhalb Dekaden nach. Zu einem modernen, sofort mitreißenden Rock-Pop-Sound erzählen The Kelly Family von familiärem Zusammenhalt, von Hoffnung und dem unerschütterlichen Willen, es schließlich mit vereinten Kräften „Over The Hump“ - über den Berg zu schaffen.Auf dem Album „25 Years Later“ erwartet den Zuhörer 16 Songs. Neben vielen neuen Songs, wird es die Fans ganz besonders freuen, dass es sich die Kellys nicht haben nehmen lassen, 4 Stücke vom „Over The Hump“- Originalalbum komplett neu zu arrangieren und einzusingen.„Wir haben in den letzten Monaten fleißig an einem neuen Album gearbeitet“, berichtet Angelo Kelly stolz. „Mit diesem Album feiern wir das Jahr 1994, wir feiern 'Over The Hump' und wir feiern vor allem die letzten 25 Jahre mit euch. Für diese wundervolle Zeit möchten wir uns nun aus ganzem Herzen bedanken:„Love, Peace, Faith and Hope, so many things we had to go through, we made it back just because of you...”