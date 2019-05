THE ISLAND Festival 2019 – FULL LINE UP

Vor allem dank der außergewöhnlich tollen Menschen, die sich auf das Abenteuer eingelassen haben, waren die letzten beiden Jahre einfach nur überwältigend und kaum in Worte zu fassen.Es wurde geliebt, gelacht, gechillt, geheiratet und natürlich auch geravt!Weit ab von der Außenwelt wurde ein kleines Paradies erschaffen. Für eine Woche kein Stress, keine Autos, kein Gedränge, nur die private Insel, 700 Freunde und 30 exzellente Künstler!Um die Kommune zu schützen, wird es auch zukünftig keine Tagestickets geben. Jedes Ticket gilt für die entsprechend gebuchte Unterkunft und die 5 Tage Festival vom 2.9-7.9.19.THE ISLAND ist und bleibt genau das Gegenteil von allem was es sonst so gibt.Ein intensiver, paradiesischer Trip in ungestörter und intimer Atmosphäre! Alles geht, nichts muss.Es handelt sich hierbei also um einen absoluten Insidertipp unter den Festivalperlen, den wir euch nicht vorenthalten wollen.Solltet ihr also für eine Woche alles vergessen und mit in eine andere Welt eintauchen wollen, dann entscheidet euch fix.Zu der einzigartigen Atmosphäre des Inselfestivals kommt ein Line Up, das sich echt sehen lassen kann. Neben alten, liebgewonnenen Bekannten aus dem letzten Jahr wie Dirty Doering, Animal Trainer und Oliver Koletzki kommen einige neue Gesichter wie Patrice Bäumel und BOg dazu. Als besonderes Highlight liefert Innervisions Mastermind ÂME ein ALL NIGHT LONG Set.So sieht das gesamte Line Up für euren Inseltrip aus:LINE UP:ÂME, Andre Hommen, Animal Trainer, BOg, David Dorad, Dirty Doering, Magdalena, Marco Resmann, Oliver Koletzki, Patrice Bäumel, Sascha Braemer, Sven Weisemann, The Sorry EntertainerResidents:Emma Keks / Grandmaster Sunshine / Kev Gold / Kohonnes / LalaCéline / Natt a regular guy / Shelter on Wax / Stephan Licha / Steve Stixmehr Information hier: