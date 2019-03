THE HOLLIES Live in der Neu- Ulmer Ratiopharm Arena. Tickets gibt es im Vorverkauf

11. April 2019 ratiopharm arena Ulm 20:00 Uhr

Ihr Frontmann Peter Howarth etwa scheint sich absolut mühelos in das seit langem fest gefügte Wurzelgeflecht der Hollies einzufügen. Weitere Mitglieder verschmolzen gänzlich in jenem musikalische Gefüge, das von den Ur-Mitgliedern Tony Hicks, Bobby Elliott und anderen vor so vielen Jahren festgelegt wurde.Kürzlich wurden The Hollies durch ihre Aufnahme in die angesehene American Rock´n´Roll Hall Of Fame geehrt – für ´ihren Einfluss auf die Evolution, die Entwicklung und die Bewahrung des Rock´n´Roll´.Neben den Beatles und den Stones trug diese Band dazu bei, die Welt des Pop und des Rock so zu gestalten, wie wir sie heute kennen.Es wird keine Vorgruppe benötigt, da die Hollies all ihre Klassiker - The Air That I Breathe, Bus Stop, Carrie Anne, Long Cool Woman in a Black Dress, Just One Look, He Ain’t Heavy - He’s My Brother – und viele weitere Elemente darbieten, um all jenes zu zelebrieren, das wir mit dem Phänomen The Hollies verbinden.Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen Ihrer Region sowie unter den Karten-und-Infotelefon von Hohenstein-Konzerte 036336 512500 erhältlich. Online können die Tickets unter: www.hohenstein-konzerte.de, www.reservix.de, www.eventim.de geordert werden.