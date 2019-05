“The Heartbeat of Pink Floyd” - Nick Mason’s Saucerful Of Secrets in Wiblingen im Klosterhof

Nick Mason hat keinen einzigen Tag in der Geschichte von Pink Floyd verpasst. Seit 1965 gehört der ewig gut gelaunte Schlagzeuger ohne Unterbrechung zur Besetzung der erfolgreichsten Progressive RockGruppe aller Zeiten. Er trommelte auf jeder Tour, kein Album der Briten kam ohne ihn aus.Geboren 1944 in einem Vorort von Birmingham wächst Nick Mason in London auf. Während seines Architekturstudium lernt er zwei Mitstudenten kennen: Roger Waters und Richard Wright. Zusammen mit Gitarrist und Sänger Syd Barrett gründen sie 1966 Pink Floyd. Die beiden Singles „Arnold Layne“ und „See Emily Play“ sowie das Debütalbum „The Piper At The Gates Of Dawn“ (1967) zünden und verschaffen der jungen Band eine Menge Aufmerksamkeit. 1968 wird der psychisch labile und zunehmend unzuverlässige Syd Barrett aus der Band geworfen und durch David Gilmore ersetzt.Während der 70er Jahre entwickeln sich Pink Floyd zur womöglich größten Prog Rock-Gruppe der Welt und veröffentlichen unvergessliche Meilensteine wie „The Dark Side of the Moon“ (1973), „Wish You Were Here“ (1975), „Animals“ (1977) und „The Wall“ (1979). Mitte der 80er Jahre trennte sich Roger Waters im Streit von den drei anderen Musikern. Gilmour, Mason und Wright tourten weter und veröffentlichten noch die beiden Alben „A Momentary Lapse of REason“ und „The Division Bell“.Erst 2005 trat Pink Floyd bei Live 8 wieder gemeinsam in der klassischen Besetzung mit Roger Waters auf. 2008 starb Keyboarder Rick Wright und damit auch die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der Band.2018 gründete Nick Mason eine neue Supergroup, die er nach dem zweiten Pink Floyd-Album Nick Mason’s Saucerful of Secrets nannte. Gemeinsam mit dem ehemaligen Schlagzeuger von Pink Floyd spielen Gary Kemp, Gitarrist von Spandau Ballet, Gitarrist Lee Harris von den Blockheads, Bassist Guy Pratt, der bei Pink Floyd Roger Waters ersetzte, und der Komponist und Keyboarder Dom Beken frühe Songs von Pink Floyd.Die Konzerte von Nick Mason's Saucerful of Secrets sind nicht nur für eingefleischte Fans ein echtes Muss, sondern für alle Musikliebhaber!Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.