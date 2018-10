The Cure als erster Headliner für das EXIT Festival in Serbien bestätigt - Early Birds ab 23. Oktober!

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



The Cure sind der erste Akt, der für das EXIT-Festival 2019 bestätigt wird. Das Festival, das in der magischen aus dem XVI. Jahrhundert stammenden Festung Petrovaradin in Novi Sad in Serbien stattfindet, steigt 2019, vom 4. bis 7. Juli. Entstanden nach den massiven Studentenprotesten im Jahr 2000 präsentiert sich das EXIT jedes Jahr mit einem vielfältigen Musikprogramm - von Rock bis Punk, Hip-Hop und bester elektronischer Musik. Das gefeierte serbische Festival bietet eine sehr abwechslungsreiche Besetzung mit über 40 Stages und Areas in Gräben, Schützengräben und sogar Tunneln. The Killers, Arctic Monkeys, Guns'N'Roses, Sex Pistols, Grace Jones, David Guetta, Migos, Snoop Dogg, Arcade Fire, Fever Ray, Carl Cox, Richie Hawtin, Nina Kraviz und Paul Kalkbrenner waren bis dato Headliner, um nur einige zu nennen. Neben hervorragenden Auftritten und einer beeindruckenden Produktion bietet das serbische Festival auch recht günstige Tickets. Es ist daher nicht verwunderlich, dass dieses Event bei Festivalbesuchern sehr beliebt sein wird, die bereits ihren nächsten Festivalsommer planen.The Cure sind bekannt für großartige Live-Shows. Ihr zeitloser Spirit fasziniert internationale Medien, so beschreibt The Guardian sie als eine Band, die "ihre Integrität bewahrt" und "die durch 80er wie die Beatles durch die 60er Jahre oder Bowie durch die 70er Jahre raste: wild produktiv, sich ständig verändernd." Nachdem sie 2009 den "Godlike Genius Award" von NME erhalten hatte, beschrieb das Magazin die Show im Hyde Park als "pure Perfektion" und ergänzte, dass die Band in ihre besten Jahre gehe. Rolling Stone beschrieb ihren kürzlichen Londoner Auftritt als "mit Intimität, die für Shows dieser Größe selten ist." Ob sie auf Festivals spielen oder nicht, die Setlist von The Cure erstreckt sich über ihre gesamte Karriere und lässt ihre Shows gut und gerne zwei bis drei Stunden dauern, und mischt Hits wie "Boys Don’t Cry", "Lovesong" und "Friday I'm in" Love" mit atmosphärischen Klassikern wie "A Forest", "From The Deep Green Sea "und "Desintegration" vermischt.Post-Punk, Pop, Gothic, Indie und Alternative Rock vereinen sich in den vier Jahrzehnten ihres Bestehens zu einem Sound, der seinesgleichen sucht - seit sieben Jahren bestehend aus Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell und Reeves Gabrels - haben 13 Studioalben produziert, 40 Singles, spielten 1.500 Konzerte, und kündigen jetzt die Veröffentlichung eines neuen Albums an. Ein einzigartiges Phänomen in der Musikszene, die so unterschiedliche Talente wie Adele, Manic Street Predators, Deftones, Massive Attack, Nine Inch Nails, Rihanna, The Smashing Pumpkins und Mogwai und viele andere Künstler beeinflusst, die in ihren Genres Lichtjahre entfernt sind.Der allgemeine Ticketverkauf für das EXIT Festival beginnt am 23. Oktober über folgenden Link: https://exitfest.reservix.de/events. Vier-Tages-Tickets gibt es für 99 EUR plus Gebühren. Tageskarten für den ersten Tag des Festivals, an dem The Cure spielen (4. Juli) sind ab 29 EUR plus Gebühren erhältlich. Das GOLD VIP Tagesticket kostet 100 EUR plus Gebühren. Die offizielle Reiseagentur des Festivals, exittrip.org, bietet touristische Pakete mit Tickets sowie Übernachtungs- und Transportmöglichkeiten an!