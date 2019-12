The Chainsmokers mit neuem Clip- Im Juli und Oktober 2020 in Deutschland

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



In den folgenden Wochen wird das US-Duo zudem sieben Live-Videos aus der Nordamerika-Arena-Tour (mit 5 Seconds of Summer und Lennon Stella im Vorprogramm) veröffentlichen, die jüngst zu Ende ging. In Los Angeles kamen blink-182 zu Andrew Taggart und Alex Pall auf die Bühne, um mit einer gemeinsamen Performance die Weltpremiere ihres gemeinsamen Songs „P.S. I Hope You’re Happy” zu feiern. Im kommenden Jahr werden die Chainsmokers auch nach Europa kommen und u.a. Shows in Deutschland, Großbritannien und Frankreich spielen. Hierzulande stehen Konzerte im Münchner Zenith (7. Oktober) und in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle (21. Oktober) auf dem Programm.In Deutschland konnten sich drei „World War Joy”-Vorab-Singles in den Offiziellen Deutschen Charts platzieren: „Who Do You Love“, „Call You Mine“ und „Takaway“ – letztere erreichte die Top 30 und kletterte in den deutschen Airplay-Charts bis auf Platz vierzehn. Neben den drei genannten Singles schafften auch „Side Effects“ und „Push My Luck“ den Sprung in den deutschen Airplay-Charts. Die meisten Streams verzeichnet „„Who Do You Love“ mit 272 Millionen, gefolgt von „Takeaway“ mit 190 Millionen. „Takeaway“ und „Call You Mine“ erreichten in den USA Goldtstatus, „Who Do You Love“ Platin.The Chainsmokers sind derzeit auf dem Cover der aktuellen Ausgabe des Forbes Magazine zu sehen. Hier könnt ihr das Feature lesen: https://www.forbes.com/sites/zackomalleygreenburg/... LIVE TERMINE:Live:10./11./12.07. Saalburg Beach, Sonne Mond Sterne07.10.20 München, Zenith21.10.20 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle