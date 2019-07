Tanita Tikaram und Jürgen Becker kommen-Chris Kolonko fast zwei Wochen zu Gast- Parktheater im Kurhaus in Göggingen stellt neues Programm vor

DER VORVERKAUF FÜR ALLE KONZERTE UND GASTSPIELE STARTET AM 8.JULI

Das dürfte im kommenden Jahr kaum anderst werden. Im Rahmen einer Pressekonferenz hat der Geschäftsführer Stefan Weippert das neue Programm vorgestellt."Insgesamt, so Weippert haben wir in der kommenden Spielzeit bis Juli 2020 rund 188 Veranstaltungen". Und da sind in dem Haus, in dem schon Roy Black zu Gast war, einige Highlights. Ein Highlight dürfte der Auftritt von Weltstar Tanita Tikaram sein. " Das Management der Künstlerin konnten wir von der Einmaligkeit des Hauses überzeugen," so der Geschäftsführer. Kabarett, Comedy und Theater im Innenhof wird es auch im kommenden Jahr geben. Django Asül kommt gleich zweimal im Januar und im April. Verona Pooth wird vorbeischauen,und der bekannte Moderator der WDR Mitternachtsspitzen Jürgen Becker kommt mit seinem Programm Volksbegehren nach Göggingen. Markus Maria Profitlich werden ebenso vorbeischauen wie Bernd Stelter und Matthias Richling. Vom 15.-30. Januar 2020 wird auch wieder der " Goldene Muhaggl" Gewinner ermittelt. Der Gewinner des letzten Jahres wird ebenso auftreten. Ein weiteres Highlight dürfte der Auftritt von Chris Kolonko werden. Mit dem neuen Programm " So wie jetzt" wird im Kurhaus Premiere gefeiert. Weippert kündigte an, daß bei Bedarf zwei Tage hinzukommen könnten.In diesem Jahr wird ein Zukunftforum Cello u.a. mit Professor Julius Berger stattfinden. Dazu findet Parallel eine Künstlerausstellung statt. " Unser Ziel ist es, so Weippert" die klassische Musik nahezubringen.Das Django Reinhardt Festival findet zum dritten Mal statt. Sieben mal wird die beliebte Reihe Expedition Erde zu Gast sein. Auf Grund der großen Nachfrage wird das Salsa Festival wieder stattfinden,ebenso wie die Sommernächte. Da wird im kommenden Jahr der Weltbekannte Musiker Gerhard Siegel auftreten.Viele Künstler schätzen das Haus und kommen gerne wieder. Weippert:" Viele Künstler sagen sie kommen immer wieder gerne hier her". Doch nicht nur die Kulturellen Veranstaltungen laufen gut. Auch das Gastronomische Angebot wird gerne genutzt. Dies soll auch Ausgebaut werden,kündigte der Geschäftsführer an. So soll es einmal im Monat ( 1. Sonntag) ein Brunch angeboten werden.Außerdem soll das Gastro Angebot auch von zu Hause aus Buchbar gemacht werdenSehr zufrieden zeigte sich der Geschäftsführer mit der Vergangenen Saison. Er bezeichnete es als eine sehr gute Saison. " Wir hatten insgesamt 184 Verkaufte Veranstaltungen und 47.588 verkaufte Tickets. Wir werden das Jahr Positiv Abschließen" .Ein Blick in das 146 Seiten Starke Programm lohnt sich auf alle Fälle.