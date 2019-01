SVEN VÄTH, NINA KRAVIZ und ILARIO ALICANTE Erste Acts für das SEA STAR FESTIVAL in Kroatien bestätigt!

Auch der nächste Tag wird in der nahe gelegenen Nautilus Arena nicht minder aufregend, mit dem auf Beatport Best Selling Act des Jahres 2016, Enrico Sangiuliano. Er wird von talentierten lokalen Support-Acts wie dem kroatischen Techno-Meister Petar Dundov und den aufstrebenden Stars DJ Jock, Lawrence Klein und Unique unterstützt.Sea Star Festival - Erste Acts: https://youtu.be/NpTwcivDdhc Weitere Acts des Sea Star Festival 2019 werden in Kürze bekannt gegeben. Auch das nächste Superstar Announcement folgt in wenigen Wochen! Die dritte Ausgabe des Festivals findet in der atemberaubenden Stella Maris-Lagune statt. Mit seinen bisherigen 80.000 Besuchern und zahlreichen Stars der elektronischen Musikszene zählt es bereits zu den wichtigsten Festivals im Mittelmeerraum.Das Sea Star Festivals 2019 findet am 24. und 25. Mai in Umag, Istrien (Kroatien) statt. Schon am 23. Mai gibt es dort eine Welcome Party, gefolgt von einer Closing-Party am 26. Mai. Tickets für das Sea Star Festival gibt es ab 39,00 Euro unter folgendem Link: https://www.seastarfestival.com/en/#tickets Unterkünfte und Reisearrangements findet man im offiziellen EXIT Reisebüro unter folgendem Link: https://www.exittrip.org/en