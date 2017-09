Susanne Franz -Single Neubeginn seit 15. September NEU im MPN

Bereits als Sechsjährige stand die gebürtige Niederbayerin mit ihrer Familie auf der Bühne und erlernte schon früh Akkordeon, Klavier, Gitarre und Klarinette."Musik spielt schon immer eine große Rolle in meinem Leben", erzählt Susanne Franz. Vor rund zehn Jahren wurde sie Leadsängerin einer namhaften bayrischen Showband und feierte in der Aprés-Ski-Szene auch solo große Erfolge.Im Sommer letzten Jahres hat Susanne Franz beschlossen, ein weiteres Musikprojekt zu starten. "Man wird auch älter und reifer, die neue Musik ist nicht mehr nur auf Stimmung und Party gedrillt. Nicht mehr nur Zicke-Zacke. Die neuen Lieder sind zum Anhören und auch zum Nachdenken.", sagt die Sängerin. Unter ihrem bürgerlichen Namen will Susanne Franz mit einer Mischung aus eingängiger Popmusik und weichen Rockelementen durchstarten.Die erste Single "Neubeginn" wurde von Torsten Bader und Daniel Gramer geschrieben und vom österreichischen Hit-Produzenten Alexander Kahr (Christina Stürmer, Luttenberger*Klug, Tagtraeumer) arrangiert. Mit ihm wurde an der musikalischen Ausrichtung der Wahl-Zillertalerin getüftelt, insgesamt drei Titel wurden im Studio bereits aufgenommen.Mit der Single "Neubeginn", deren eingängiger Refrain nicht nur ins Ohr geht, sondern auch das Motto für die kommenden Aufgaben und Veröffentlichungen ist" stellt sich Susanne Franz vor.