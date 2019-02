SUNRISE Fanwochenende + Release-Party

Die Welt dreht sich bei Sunrise seit 10 Jahren um die Musik, und, warum sollte es anders sein, um die Liebe in allen Farben und Schattierungen „Jetzt und für immer“ der Sonne entgegen. Dieser Sonnenaufgang ist der perfekte Soundtrack für den Einstieg in jeden neuen Tag und auch noch weit bis nach Sonnenuntergang.„Wenn ich am Gipfel steh ist es wirklich das Schönste, den Sonnenaufgang zu genießen. Ich sehe dann das Latzfonser Kreuz, Europas höchstgelegener Wallfahrtsort, im Hintergrund und die Almen, auf denen ich früher jeden Sommer mit meinen Großeltern verbrachte habe. Das sind Erinnerungen, die mich sehr glücklich machen.“ Wer wie Arno diese Magie in sich trägt, hat die Kraft Träume zu Leben und starke Gefühle weiterzugeben und kann nachvollziehen, warum die beiden bodenständigen Freunde Arno Adler und Florian „Flo“ Wieser mit ihren Songs jeden Tag aufs Neue das Leben feiern und das Morgenerwachen im Namen tragen. Mit tanzbaren Melodien fürs Herz ist Sunrise als Export-Schlager aus Südtirol auch mit diesem Album wieder ganz vorn dabei.Die Singles „Sie nannten uns Strandpiraten“ und „Die Rose von Südtirol“ kündigten das neue Album schon im Sommer 2018 und mit Jahreswechsel 2019 an. Jetzt hebt sich die gesamte Scheibe mit 12 neuen Titeln und dem „Hitmix 2019 - Das Beste von Sunrise“ über den Horizont.„Keine liebt wie du“, „Ich flieg dich zu den Sternen“, „Nur ein Traum genügt mir nicht“ und „So muss Liebe sein“ wecken Erinnerungen und Träume, beschreiben Sehnsüchte , sind ein hoffnungsvolles Echo widerstreitender Gefühle und schenken vor allem eins: Glücksgefühle, von denen man nicht genug bekommen kann. Romantisch, aber auch als mitreißende Party-Tanznummern setzen die neuen Lieder Schlager-Fans „Schachmatt“. Endlich auch auf CD gibt es das kraftvolle Remake von „Donna Blue“, mit dem Sunrise bereits im dritten Jahr bei ihren Live-Auftritten an ihren Freund und Landsmann Andreas Fulterer erinnern, der sich viel zu früh aus dem Leben verabschieden musste.„Jetzt und für immer“ stehen Arno und Flo in Freundschaft zueinander und zu ihren Fans! „Dass wir im Jubiläumsjahr 10 Jahre Sunrise auf unsere unerschütterliche, mit jedem Auftritt weiter wachsende Fanbase bauen dürfen, macht uns stolz. Es ist Wahnsinn wie die Fans uns unterstützen und wir mit ihnen an unserer Seite die gemeinsamen Auftritte genießen – für uns gibt es nichts Größeres!“ Im Terminkalender für 2019 reiht sich ein Top-Event ans nächste: „Schlager unter Palmen“ mit Radio Paloma auf Kreta, „Schlagernacht in Weiß“ in Döckingen, drei Tage „Heimspiel“-Open Air bei Andrea Berg in Aspach, der „Schlager.de Tanztee“ in Essen, das „Amigos-Fest“ im August… und eine bereits von langer Hand geplante Tournee mit der Chart-Stürmerin Daniela Alfinito. Da haben sich drei gefunden, die dieselbe Sprache sprechen: „Ganz nah dran mit und für die Fans wollen wir noch mehr gemeinsam erleben – und dafür werden wir alles geben!“