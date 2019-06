SUMMER SESSIONS 2019 Compiled and Mixed by Milk & Sugar

Zuständig für die Selektion der Stücke für die diesjährige Compilation waren erneut die Milk&Sugar-Label-Köpfe Milk aka Michael Kronenberger und Sugar aka Steffen Harding höchstpersönlich. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem außergewöhnlichen Sinn für Sound haben sie zwei Mixe erstellt, die Meer, Strand und Sonne sowie das damit einhergehende Lebensgefühl ganz easy nach Hause transportieren.Und so sind auch dieses Mal wieder nur die besten und angesagtesten Künstler der Szene vertreten, darunter David Penn, Superlover, Claptone, Piemont, Maya Jane Coles und Monolink. Mit "Riding High" schicken Milk & Sugar selbst eine Kooperation mit Andrey Exx feat. Alilce Russell voraus, die den bunten Reigen eröffnet.Summer Sessions 2019 erscheint am 21.06. als limitierte Doppel-CD- und Download-EditionCD1 // House Nation1. Milk & Sugar, Andrey Exx feat. Alice Russell - Riding High (Extended Mix)2. Leftwing:Kody - I Feel It (Original Mix)3. Mattei & Omich feat. Ella - Want Too (Original Mix)4. Earth n Days - Give Me Your Love (Original Mix)5. David Penn - Rollerball (Original Mix)6. Superlover - Jack (Original Mix)7. Angelo Ferreri - Izinque (Crazibiza Remix)8. Audio Retro Tape - All Night (Original Mix)9. Henry Hacking & Inaya Day - Nasty Girl (David Penn Remix)10. 84Bit - Surlash (KPD Extended Remix)11. Martin Badder & PEZNT - Believe (Original Mix)12. Yves Murasca & Rosario Galati feat. Chasing Kurt - Time (Extended Mix)13. Claptone feat. Kele Okereke - Cruising [So They Say] (Weiss Remix)14. Scott Diaz - Never Gonna Stop (Original Mix)15. Pray For More & Majuri - When I Fell In Love (Qubiko Remix)CD2 // Love Nation1. Holter & Mogyoro - Summer Vibes (Keyano Extended Remix)2. Piemont - Sleepyhead (Original Mix)3. Felix Eul - Klavin (Dole & Kom Remix)4. Karol XVII & MB Valence feat. Lazarusman - Whispers (Gorge Extended Remix)5. Meines feat. Lenny - All Good Things (Extended Mix)6. Worakls - By The Brook (Original Mix)7. Maya Jane Coles - Visionary (Original Mix)8. Dole & Kom feat. Kijana - Where's The Love (Original Mix)9. The Ger-Man - The One (Piemont Extended Remix)10. Seth Schwarz - Quando Rando (Mollono.Bass Remix)11. Meindel & Atera - The Afro Club (Original Mix)12. Toshi - Weeper (FNX Omar Remix)13. Betoko & Malikk feat. Sevenever - Lovve (Original Mix)14. Felix Raphael - Skalar (Original Mix)15. Monolink - Frozen (Rodriguez Jr. Remix)