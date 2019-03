Stefan Lucca & Lukas mit Fabian "Wir lieben dieses Leben" -Single Veröffentlichung

Logisch, dass Stefan Lucca als Solokünstler, aber auch gemeinsam mit Lukas viele weitere Top-Platzierungen in den einschlägigen Hitparaden erzielte. Egal ob bei der Schlagertrophy von Gute Laune TV oder auch in den Radiohitparaden der deutschsprachigen Nachbarländer wie z.B. in der Schweiz (Radio SRF Musikwelle). Stefan und Lukas bzw. seit 2016 STEFAN & LUKAS MIT FABIAN erreichen immer neue Platz 1 Erfolge und stehen fortan gemeinsam auf der Bühne. Von Platz 1 der Schlagertrophy im Jahr 2016 bis hin zur Auszeichnung mit dem Ehrenverdienstabzeichen in Silber, die Stefan Lucca von seiner Heimatgemende Andorf erhielt, war schon sehr vieles mit dabei. Der Musiker Award in Gold komplettierte ihren Weg im Jahr 2017, beim Deutschmusik Songcontest.Doch der Blick in die Zukunft ist für Vater Stefan und seine Söhne Lukas und Fabian noch viel interessanter. So nahmen sie nun ihren brandneuen Single-Titel "Wir lieben dieses Leben" auf, der vor Fröhlichkeit und Familienpower nur so sprüht. Dabei sehen sich die Drei weniger nur als Vater und Söhne, sondern viel mehr als unglaublich gute Kumpels, die gemeinsam im Leben noch ganz viel vorhaben. Beobachten wir Stefan Lucca & Lukas mit Fabian doch ganz einfach weiter auf ihrem Weg zu den Schlager-Events der Szene, so wie zu ganz sicher vielen weiteren Medien-Erfolgen.