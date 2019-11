STATUS QUO „BACKBONE“-TOUR 2020-Live in Neu- Ulm- Der Vorverkauf hat begonnen

STATUS QUO „BACKBONE“-TOUR 2020 SUPPORT: 30.10.2020 // RATIOPHARM ARENA // NEU-ULM // 20.00 UHR•

Begleitet wird die britische Boogie-Institution im zweiten Teil der Tour (ab dem 5.11. in Hamburg) bekanntlich von der großartigen Manfred Mann ́s Earth Band, die als „Special Guest“ von Status Quo mit durch Deutschland tourt. Die Fans können sich also auf tolle Termine von zwei legendären Rockbands freuen – und auf eine volle Ladung unvergesslicher Hits. Manfred Mann und seine Earth Band eröffnen die unvergesslichen Konzert-Abende mit Klassikern wie „Blinded By The Light“, „Spirits In The Night“, „For You“ und den unverzichtbaren „Davy ́s On The Road Again“ und „Mighty Quinn“!Dann betreten die unangefochtenen Boogie-Könige Status Quo die Bühne und ballern nicht nur ihre Über-Hits wie „Caroline“, „Down Down“, „Whatever You Want“, „In The Army Now“ und „Rockin ́ All Over The World“ aus den Boxen, sondern erstmals auch starke neue Songs wie „Liberty Lane“ und „Cut Me Some Slack“ vom Erfolgsalbum „Backbone“!