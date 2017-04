Stadtzeitung Leipheim kommt jetzt mit dem Lasten-E-Bike

Ab sofort wird die Stadtzeitung Leipheim von dem städtischen Mitarbeiter Jürgen Huser in Leipheim, Riedheim, Weißingen und Bubesheim ausgefahren. Die vielen Kilometer, die er dabei zurücklegen muss, bewältigt er mit einem umweltfreundlichen Lasten-E-Bike - dem neuen „Stadtzeitungs-Flitzer“.Die Stadtzeitung erscheint weiter, wie gewohnt, immer zum Ende eines Monats für den Folgemonat. Die Verteilung an alle Haushalte findet immer von donnerstags bis zum folgenden Montag statt. Sollte jemand weiterhin keine Stadtzeitung erhalten, melden Sie sich bitte bei Tina-Maria Dorow, Tel. 08221/707-40, oder per E-Mail an: dorow.tina-maria@leipheim.de