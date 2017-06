Sommerliche Klänge für sommerliche Nächte

Für die Auswahl der diesjährigen Ausgabe zeigen sich erneut die Labelbosse Milk & Sugar selbst verantwortlich. Das Ergebnis ist ein wunderbar erfrischender Doppel-Sampler, der besonders durch die zwei enthaltenen DJ Mixes sowie durch viele bisher unveröffentlichte Tracks hervorsticht.Produktionen kommen dieses Jahr aus den Federn von Top-Acts wie Lexer, Phonique, Larse, Mollono Bass, Blondish, Oliver Schories, Full Intention, Teenage Mutants, Dario D´Attis, Weiss und vielen anderen mehr. Als besonderes Highlight steuern Milk & Sugar außerdem ihre brandneue Single “Summertime“ bei, welche aktuell weltweit die Clubs erobert.Summer Sessions 2017 erscheint am 30.06. als Doppel-CD und Download-Edition.CD1 // LOVE NATION1. Phonique feat. Antonia Vai - Grass Is Greener (Larse Remix)2. Blond:ish feat. Shawni - Wizard Of Love (Modular Project Remix)3. Mollono.Bass & AVA Asante - Wasi Wasi (Original Mix)4. DOZA - It Comes In Waves (Original Mix)5. Lexer & Paji - Red Puddle (Original Mix)6. Joeski - Kalimba (Original Mix)7. Stage Rockers & JazzyFunk - City Lights (Instrumental Mix)8. Chasing Kurt - Burning Man (Original Mix)9. Kurtz - Day Of My Life (Original Mix)10. Giangi Cappai feat. Nia Martin - Black Queen (Original Mix)11. Yves Murasca - Right On (Piemont Remix)12. Just Her - Follow You Down (Oliver Schories Remix)13. Mr. Bob feat. Veronica Mabaso - Universe (Divided Souls & Samuri Remix)14. AKA AKA & Thalstroem - Springtide (Joachim Pastor Remix)CD2 // HOUSE NATION1. Milk & Sugar - Higher & Higher (Teenage Mutants Remix)2. Kiko Navarro feat. HanLei - Right On (Dario D'Attis Remix)3. Sebb Junior - Getcha Luv (Original Mix)4. Max & Sims - Love Together (Original Mix)5. Jay-J & Jask - The Lights (Club Mix)6. Weiss - You Better Run (Original Mix)7. The Wizard Brian Coxx & Morsy - Feel It (New York Groove Mix)8. Rosario Galati - Okay! (Original Mix)9. Holter & Mogyoro - Hundred Lives (Juloboy Remix)10. Jonse & Bengt Van Steegen - To The Groove (Original Mix)11. Full Intention - I Miss You (Full Intention Remix)12. SIMUN - When It Drops (Original Mix)13. Andrey Exx & Nytron - Shine On Me (Original Mix)14. Milk & Sugar - Summertime (Original Mix)15. Sllash & Doppe - Deja Vu (Original Mix)