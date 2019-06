SIGALA & BECKY HILL Die neue Single ‘WISH YOU WELL’

"Wish You Well" ist die erste neue Musikreihe von Sigala nach der Veröffentlichung seines Debütalbums "Brighter Days", das im Herbst letzten Jahres herauskam. Das Album enthielt 'Lullaby', den sechstmeistgespielten Titel im UK-Radio des letzten Jahres, und die Nummer Eins, 'Easy Love'. Brighter Days ist bereits ein BRIT Certified Breakthrough-Album, das offiziell Silberstatus erreicht hat, allein in Großbritannien über 60.000 mal verkauft wurde und somit das höchste Charting-Dance-Debütalbum des letzten Jahres ist.Die britische Künstlerin und Songwriterin Becky Hill ist eine der aufstrebenden britischen Stars und Hit-Macherinnen. Sie ist bekannt für das Schreiben und Singen von Soul-Rühr-Tracks wie 'False Alarm' mit Matoma, 'Afterglow' mit Wilkinson und 'Back & Forth' mit Jonas Blue und MK mit den Top 20 des Jahres 2018 in Großbritannien, Beckys zweite Zusammenarbeit mit MK, nach dem Erfolg des Paares mit ihrem 2016 mit Gold zertifizierten Hit 'Piece of Me' (über 75 Millionen Streams). Die Single „Sunrise In The East“ aus dem Jahr 2018 und die neueste Single „I Could Get Get To This“ wurden von Trendmachern wie Popjustice, Scott Mills und Annie Mac hoch gelobt.Zum Thema neue Musik sagt Sigala: „Ich hatte so viel Spaß bei der Arbeit an diesem neuen Track. Ich bin mit Trancemusik von Tiesto und Armin Van Buuren aufgewachsen. Ich habe mich von diesem Teil meines Lebens für meinen neuen Track ‚Wish You Well‘ inspirieren lassen. Ich wollte schon immer mit Becky zusammenarbeiten, wir brauchten nur den richtigen Song und wir beide lieben diesen Song so sehr. Ich hoffe, er gefällt den Leuten auch! “Nach seiner ausverkauften UK-Headline-Tour zum Release des Albums hat Sigala angekündigt, dass er am 8. Juni auf dem Capital Summertime Ball spielen wird. Beim SW4 Festival tritt der britische DJ als Headliner auf der Capital Weekender Stage am Samstag, 24. August auf.