SCORPIONS in Fulda auf dem Domplatz Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 16. Februar

Am 20. Februar 2015 erschien zu ihrem 50-jährigen Bandjubiläum das Album „Return to Forever". Das Album stieg auf dem 2. Platz der deutschen Albumcharts ein und erreichte Topplatzierungen in weiteren europäischen Charts. In ihrer über 50-jährigen Geschichte waren die Scorpions mehr als 500 Wochen in den deutschen Albumcharts und weitere 171 Wochen in den Singlecharts vertreten.Im August 2014 kündigte die Band für 2015 ihre „50th Anniversary Tour" an, die bis ins Jahr 2016 dauern sollte. Wegen einer Kehlkopfentzündung musste Frontmann Klaus Meine am 21. März 2016 zum großen Bedauern der SCORPIONS das Konzert in der Hamburger Barclaycard Arena nach knapp 30 Minuten vorzeitig abbrechen. Doch bereits im Mai 2016 lief die Tournee-Maschinerie der SCORPIONS wieder auf Hochtouren und die Band startete erneut in ausverkauften Hallen. Bereits jetzt schon legendär: ihre an fünf Abenden gespielten Shows im Hard Rock Hotel in Las Vegas. Seither mit an Bord: Drummer Mikkey Dee von Motörhead. Der Schlagzeuger sprang ein, als James Kottak aus gesundheitlichen Gründen die SCORPIONS-Tour in den USA nicht fortsetzen konnte. Mit Mikkey Dee haben die SCORPIONS einen der bekanntesten Schlagzeuger der Welt in ihre Familie aufgenommen.Charakteristisch für den Sound der Band sind harte PowerchordGitarrenriffs von Rudolf Schenker im Zusammenspiel mit den melodiösen Soli von Matthias Jabs sowie die hohe metallische Stimme von Frontmann Klaus Meine und solide simple Standard-SchlagzeugRockbeats. Häufig werden sie zu den Initiatoren der so genannten Powerballade gezählt.