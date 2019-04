SCOOTER & XILLIONS – RAVE TEACHER (Somebody Like Me)-Neue Single seit gestern auf dem Markt- Im Juli Live in Ulm

In Zusammenarbeit mit dem in NYC und London beheimaten Singer/Songwriter Duo XILLIONS entstand SCOOTERs Antwort auf das Jahr 2019: RAVE TEACHER (SOMEBODY LIKE ME)!Mit einer Melodie die sich stolz neben Größen wie „Nessaja“ und „The Logical Song“ einreiht und H.P.s pushenden Shouts, die den Adrenalinspiegel ins Unermessliche drücken, erreicht die Spannungskurve des sechsten Kapitels eine neue Dimension.Back to the roots and moving forward - das ist SCOOTER 2019!„SCOOTER & XILLIONS – Rave Teacher (Somebody Like Me)“ erscheint am 05.04.2019 als Download & Stream.