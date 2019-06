Scooter mit Premiere des neuen Videos- Live in Ulm am 21. Juli

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

21.07. DE - Ulm // Ulm Stadtfest

Einmal gehört und nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen, ist diese epochale Rave-Hymne vollgepackt mit typischen Scooter-Elementen, einer einzigartigen Melodie und den charakteristischen Shouts von H.P.Baxxter!In Zusammenarbeit mit Österreichs erfolgreichstem DJ- und Produzentenduo und Hardstyle-Act HARRIS & FORD entstand diese treibende Produktion und verspricht schon jetzt, ein absoluter Scooter-Klassiker zu werden!SCOOTER 2019 – das sechste Kapitel der Bandgeschichte ist in vollem Gange und nicht aufzuhalten!TOURDATEN 201919.04. NL - Schijndel // Paaspop Festival (De Molenheide)01.05. DE - Köln // C/o pop Festival (Palladium)08.05. DE - Hamburg // OMR Festival (Messehallen)25.05. DK - Roedovre // Vi Elsker (Espelunden)14.06. DE - Neubrandenburg // Open Air (Jahnsportforum / Tollensesee)15.06. HU - Budapest // Budapest In The Park (Budapest Park)19.06. PL - Warsaw // Scooter Live In Warsaw (Towar)22.06. CZ - Ceske Budejovice // Scooter Live in Ceske (Vystaviste Budvar Zeme zivitelka)29.06. NL - Langedijk // Indian Summer Festival (Geestmeerambacht)06.07. FL - Jämsa // Himos Festival (Himos)11.07. AUT - Vienna // Metacity (Meta city)20.07. NL - Lichtenvoorde // Zwarte Cross Festival (Festivalterrein 'de Schans)03.08. DE - Boxberg Oberlausitz // BTR Festival (Bärwalder See)17.08. DK - Naestved // Vi Elsker (Radmandshaven)24.08. DK - Odense // Vi Elsker (Kongens Have)30.08. DE - Hartenholm // Werner Festival (Flugplatz Hartenholm)31.08. DK - Aalborg // Vi Elsker (Molleparken)06.09. DE - Timmendorf // Stars am Strand (Musik Arena)07.09. DE - Berlin // Lollapalooza (Olympiastadion)19.10. RU - St. Petersburg // Superdiscoteka (Ledovy Arena)30.10. SL - Lujbljana // Scooter Live (Sportcenter Stozice)02.11. RU - Moscow // Superdiscoteka (Stadium Live)09.11. SL - Kosice // Scooter Live In Kosice (Steel Arena)16.11. CZ - Liberc // Scooter Live Liberc (Home Credit Arena)23.11. CZ - BRNO // Scooter Live in BRNO (BVV BRNO)