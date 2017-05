SCHLAFLOS IN STUTTGART – A NEUES SCHWOBA SPESCHL HERNN STUMPFES ZIEH & ZUPF KAPELLE, FÜENF, SWR BIG BAND & FOLA DADA-LIVE AUF DER FREILICHTBÜHNE KILLESBERG

SCHWÄBISCH WIRD ES AM 29.07.2017// SPARDAWELT FREILICHTBÜHNE KILLESBERG /STUTTGART // 19.00 UHR

TICKETS GIBT ES HIER

das Schwoba-Speschl in die nächste Runde. Getreu dem Motto: Wenn der Himmel die Erde küsst, weitet sich der Horizont. Entlang dieser schwäbischen Volksweisheit gibt es wieder etwas Niedagewesenes –neue Welthits in himmlischer schwäbischer Urform mit der SWR BigBand und Fola Dada. Die Füenf Engel für Charlie schweben über der Open-Air-Bühne und sind schwer beeindruckt, wie die Hausherren dem süßen Nichtstun frönen. Hier kommt musikalisch endlich zusammen, was zusammen gehört: Lachsalven und Gänsehaut.Bei Schlaflos in Stuttgart ist den Akteuren außer ihrer Hochsprache nichts heilig. A-Capella-Pop trifft schwäbisches dolce far niente, Wolle Kriwanek auf Michael Jackson und Frank Sinatra auf skrupellose Hausmusiker, dazu eine Big Band von Weltklasse und bis zu zehn Sänger! Zudem entstehen völlig neue musikalische Konstellationen auf auf der Bühne–das ist ein Abend, an dem derStuttgart Fernsehturm wieder neidisch auf den Killesberg blickt, denn in keinem anderen Dialekt dieser Welt lassen sich die großen Gefühle besser ausdrücken als auf schwäbisch.