Sarah Straub CD-Premiere "Alles das und mehr"-Live in der Ulmer Galerie der Südwest Presse in Ulm

Sarah Straub



CD-Premiere "Alles das und mehr"



Fr, 27.09.2019 | 20:00 Uhr



Galerie der SÜDWEST PRESSE



Olgaststraße 129, 89073 Ulm



Einlass ab 19:00 Uhr





Eintrittskarten erhalten Sie bei der SÜDWEST PRESSE, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.swp.de/ticketshop



In den vergangenen Jahren stand die Trägerin des Deutschen Rock- und Pop-Preises bei großen Festivals unter anderem mit The Hooters, Lionel Richie, Joe Cocker, Spandau Ballet, James Blunt und Anastacia auf der Bühne.Nun präsentiert sie Klassiker ihrer musikalischen Vorbilder. Darunter auch Konstantin Wecker, Hannes Wader und Wolfgang Niedecken. Angegraut sind deren Songs noch lange nicht, eher ewig haltbar. Für die bayerische Musikerin ist es nach zwei erfolgreichen englischen Alben an der Zeit diese deutschen Lieder auf ihre ganz eigene Art zu interpretieren - offen, keck und ohne jede Allüren. Zudem arbeitet Sarah Straub - inspiriert durch das aktuelle Projekt - bereits an eigenen deutschen Songs. Den ein oder anderen Titel wird sie dabei auf ihrer aktuellen Tour schon vorstellen.Sarah Straub 2019 - das ist eine Mischung aus alten Liedern und neuen Balladen, entfesselnder Leichtigkeit und purer Energie, ansteckender Fröhlichkeit und mitreißender Melancholie. Sarah Straub 2019 - das ist „Alles das und mehr“.