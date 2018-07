Romeo + Julia live im Innenhof des Schlosses Nymphenburg

Freuen Sie sich auf das berühmteste Liebespaar der Weltliteratur in der sommerlich romantischen Kulisse des Nymphenburger Schlosses. In bildreicher Sprache drückt Shakespeare aus, was bis heute die verblüffende Essenz dieses Klassikers ist: Der Hass der Familien Capulet und Montague sät tiefes Unglück und just dieses Unglück stiftet Versöhnung! LIVE ZU ERLEBEN AM So. 22. | Sa. 28. | So. 29.07.2018 20:00 Uhr Innenhof Nordflügel Schloss Nymphenburg, München





Nicht nur dieses Paradox greift das Genie Shakespeare hier auf. Millionenfach erzählt, fasziniert Shakespeares Geschichte durch weitere Ambivalenzen: tragisch und komisch, roh und romantisch, politisch und privat, jung und ewig. Doch: das Leben ist nicht schwarz-weiß! Es bereichert und verblüfft durch seine Widersprüche. Das ist vielleicht in unseren Zeiten die wichtigste Botschaft, frei nach Friedrich Dürrenmatt: Wer dem Paradox gegenübersteht, setzt sich der Wirklichkeit aus.Das renommierte Münchener ENSEMBLE PERSONA besticht mit herausragender Sprachbehandlung und unprätentiöser Spielweise. So wird das Publikum von Anfang an in atemlosen Bann gezogen: Der Theaterbesuch wird zu einer Entdeckungsreise, die den Shakespeare ´schen Reichtum an tiefgründiger Weisheit in all seinen poetischen und humorvollen Facetten erfahrbar macht. SCHAUSPIEL PUR!Es spielen Schauspieler des ENSEMBLE PERSONA Regie führt Tobias Maehler Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung Open Air statt! Weitere Informationen, auch zur Wettersituation, unter www.creargo.de