Rolf Wegmann "Creando Recuerdos"

Neben seines Instrumentals veröffentlicht Rolf Wegmann auch immer wieder mal gesungene Titel, natürlich darf aber auch da seine Gitarre nicht fehlen. So präsentierte er sich in diesem Jahr z.B. mit den beiden Titeln "Sexy, Hammer, Powerfrau" und "Rote Lippen neben mir" gesanglich, leicht verschmitzt und augenzwinkernd. Auch das ist mittlerweile ein kleines Markenzeichen des Künstlers, in seiner musikalischen Welt.Sein Debüt-Album "Nor met der..." veröffentlichte Rolf Wegmann im Februar 2016. Am 2. März 2018 erschien sein 2. Album "Immer nur Du". Seine Musik läuft bereits in vielen Schlagerporgrammen, seine Videoclips sind in den div. TV-Musikprogramm ebenso fest im Programm.