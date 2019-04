Roland Kaiser hat ein neues Album veröffentlicht- Große Tournee im kommenden Jahr- Tickets im Vorverkauf

TICKETS FÜR ALLE KONZERTE GIBT ES HIER

Mit seinen Klassikern " Dich zu lieben" oder "Joana" hat er längst Kultstatus erreicht. Sein 2016 erschienes Album "Auf den Kopf gestellt" erreichte Gold Status. Sein jetzt aktuell erschienenes Album " Alles oder Dich, dürfte nathlos anknüpfen.Schon der Titelsong, der zweite Titel auf dem Album, daß 14 Songs beinhaltet, ist nicht nur Musikalisch, sondern auch Textlich gesehen ein Knalleralbum. In dem Song heißt es: Ich tausch alles gegen dich. Wie er gegen die Dämonen kämpft, und seine Liebe in Ihre Hände legt, beschreibt er in dem Song " Der Mann, den du verdienst."Auch von Genialen Gefühlen singt der 66 jährige in einem der Titel, um nur einige zu nennen.Seine feine Beobachtungsgabe, sein Gespür für mitreißende Melodien und seine Vorliebe für geschliffene Texte stellt Roland Kaiser auch in dem bittersüßen Duett „Niemand“ zur Schau, für das er eine ganz besondere Gesangspartnerin gewinnen konnte: Niemand Geringere, als die einzig wahre Barbara Schöneberger ist hier als weibliches Pendant zu hören - ebenfalls berüchtigt für ihre Schlagfertigkeit und ihre spitze Zunge. „Ich liebe deutsche Texte“, so Kaiser weiter.Sämtliche Songs wurden in den legendären Berliner Hansastudios unter der Leitung von Roland Kaiser und Alex Wende (Udo Jürgens, Maite Kelly, Herbert Grönemeyer) und wurden von Peter Schmidt (Max Raabe, Sarah Connor, Depeche Mode), dem mehrfachen Grammy-Gewinner Michael Ilbert (Adele, Katy Perry, Taylor Swift) sowie dem Grammy-nominierten David Hefti (Chris Cornell, Cat Stevens) abgemischt. Das Mastering wurde in New York in die Hände von Joe LaPorta (Sterling Sound) gelegt. „Alles hervorragende Fachleute, die im Grunde gar nicht schlageraffin sind und deshalb auf ganz besondere Weise an meine Musik herangehen“, erklärt Roland Kaiser die ungewöhnliche Wahl seiner Studio-Crew. „Sie haben es geschafft, die Titel so umzusetzen, dass sie immer noch kommerziell sind, aber nicht verstaubt klingen. Es ist zeitgemäß, ohne aber das Publikum zu verprellen. Heute lautet mein Motto: Ich muss nicht, ich kann. Und ich freue mich natürlich, dass ich immer noch darf. Eine Einstellung, die auch sehr viel mit großer Demut zu tun hat. Mich treibt die Lust am Tun. Der Drang, nicht stehen zu bleiben. Ich lasse mich gerne von der jüngeren Generation inspirieren. Das ist ein gutes Gegenmittel, um nicht alt und schrullig zu werden. Ich möchte versuchen, mich nicht mit revolutionären, sondern evolutionären Schritten weiterzuentwickeln und die Menschen dabei mitzunehmen.“ Mit dem introspektiven, nachdenklichen „Spätsommerwind“ endet das Album begleitet von sehnsüchtigen Violinen schließlich auf einer dankbaren, erfüllten Note. „Ich bin jetzt 66 Jahre. Ein Alter, in dem man erkennt, dass kein Weg im Leben endlos ist. Jeder von uns kommt irgendwann im Herbst des Lebens an. Trotzdem habe ich noch so viel vor und noch viel mehr zu sagen. Und ich freue mich, solange mich meine Fans auf diesem Pfad begleiten und mir zuhören.“ Roland Kaiser – ein Triumphzug, der mit „Alles oder Dich“ noch lange nicht beendet ist.Zeitgleich zur Veröffentlichung seines kommenden Albums „Alles oder Dich“ beginnt auch der Vorverkauf für die gleichnamige Arena-Tour im Jahr 2020. Aber auch in diesem Jahr wird Roland Kaiser bei zahlreichen Konzerten bereits ausgewählte neue Titel mit in sein Programm aufnehmen. So setzt er zunächst ab März seine aktuelle Tour weiter fort und präsentiert sich im Sommer neben den bereits vier ausverkauften Kaisermania-Shows beivielen weiteren OpenAir-Konzerten mit seinen bekanntesten Titeln.