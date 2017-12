Rock The Circus - Musik für die Augen-Zirkus und Rock waren noch nie näher- Live in Augsburg.VIP TICKETS ERHÄLTLICH

In einer noch nie dagewesenen, elektrisierenden Zirkusatmosphäre verschmelzen die LIVE gespielten Hits der größten Rock-Giganten mit den artistischen Höchstleistungen der internationalen Akrobaten zu einer einzigartigen Kunstform.„Rock The Circus“ - eine Show, die die Augen tanzen lässt!So ist es, wenn die legendärsten Hits der Rockgeschichte mit atemberaubender Artistik verschmelzen. Temporeich und emotional entführen Weltklasse-Artisten in „Rock The Circus – Musik für die Augen“ in eine so noch nie dagewesene, elektrisierende Zirkusatmosphäre.Der englische Sänger, Songwriter, Tänzer und Schauspieler Stuart Glover hat weitreichende Erfahrungen bei Film und Fernsehen und war beteiligt am Erfolg von Produktionen wie „Top of the Pops“, „X-Factor“ und „James Bond – Die Another Day“.Als Regisseur, Produzent, Choreograph und Autor hat er sich darauf spezialisiert, ausgefallene Theatershows der Extraklasse zu entwickeln. Mit „Rock The Circus – Musik für die Augen“ ist es ihm gelungen, eine Show zu inszenieren, in der die Energie der LIVE gespielten großen Hits von ACDC, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi, Guns`n´Roses und weiteren Rock-Giganten mit den artistischen Höchstleistungen der internationalen Akrobaten zu einer Kunstform wird, die das Publikum über 2 Stunden fesselt und begeistert!Zirkus und Rock waren sich noch nie näher!Karten ab 39,90 € sind erhältlich bei demAZ-Ticketservice - Hotline 0821/7773410, der Stadtzeitung und an allen bekanntenVVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter www.rockthecircus.de und 0365-5481830.In jeder deutschen Tourneestadt stehen jeweils 16 limitierte VIP-Arrangements zurVerfügung (nur auf www.resetproduction.de zu buchen!).Diese beinhalten:Sie werden separat eingelassen und wir kümmern uns kostenlos um die Aufbewahrung Ihrer Garderobe. Ihr „VIP“-Pass mit Lanyard zeichnet Sie als unseren ganz besonderen Gast aus. Von unserer Hostess werden Sie dann zu Ihrem Platz begleitet. Dort verwöhnen wir Sie mit einem Willkommens-Getränk. Vor dem Showstart werden Sie exklusiv unsere Künstler treffen. Kommen Sie mit ihnen ins Gespräch. Neben einem von allen Künstlern für Sie handsignierten Tourplakat haben wir auch eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet.Aufpreis zum regulären Ticket € 29,90, erhältlich in jeder Kategorie.Tourneeveranstalter: www.resetproduction.de, Tel. 0365 - 54 81 83-0Ermäßigungen!Kinder von 7-12 Jahren € 10.00 und Gruppen ab zehn Personen € 5.00 ermäßigt je Ticket