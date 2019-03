Road to BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2019 mit Le Shuuk & Steve Norton

Mit der Road to BigCityBeats WORLD CLUB DOME Pre-Party in Waldkirchen stimmen sich alle Clubber auf das Mega Club Erlebnis ein. Das Line Up für den Abriss im LOBO Nightclub steht fest. Der Quasi-Resident-DJ der BigCityBeats-Events Le Shuuk, welcher einst als No-Name-DJ begann und heute stets die Mainstage der Events rockt, wird das LOBO mit seinem energiegeladenen Set auseinandernehmen.Unterstützt wird er von einem weiteren DJ aus dem Hause der BigCityBeats Family Steve Norton. Der Produzent und DJ begeisterte bereits vor einigen Monaten mit einem Mix aus festival-kompatiblen Tech-/Deephouse Klängen bei der BigCityBeats Winter Edition in Düsseldorf. Nun wird er Bayern am 13. April mit seinem einmaligen Sound einheizen.Damit die Vorfreude auf den BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2019 noch größer wird, gibt es im LOBO noch einige Specials wie FREE TICKETS oder Meet & Greets mit DJ-Stars zu gewinnen.Short-FactsEvent: Road to BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2019Location: LOBO NightclubHolzfeldstr. 3, 94065 WaldkirchenDatum: 13. April 2019 - Einlass 21.00 UhrLineUp: LE SHUUK, Steve NortinSupport: Jonas Berndl & FUSCUS